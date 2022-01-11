Токаев: Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании нижней палаты парламента (мажилиса), что острая фаза контртеррористической операции в стране завершена и через два дня начнется вывод войск ОДКБ.

"В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная, - подчеркнул он. - Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ​​​. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней".

Также он заявил, что "вместе как единая нация мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства".