Токаев: Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании нижней палаты парламента (мажилиса), что острая фаза контртеррористической операции в стране завершена и через два дня начнется вывод войск ОДКБ.
"В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная, - подчеркнул он. - Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней".
Также он заявил, что "вместе как единая нация мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства".