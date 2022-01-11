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11.01.2022 12:32
Рубрика: Общество

Кардиолог перечислила три признака скорого инфаркта

Текст: Майя Бирюкова

Инфаркт - одно из самых опасных заболеваний, которое нередко приводит к смерти человека. Зачастую организм начинает сигналить о проблемах с сердечно-сосудистой системой заблаговременно: если обратить внимание на эти сигналы и обратиться к врачу, инфаркта можно избежать.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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О трех признаках скорого инфаркта на своем YouTube-канале рассказала кардиолог Анна Кореневич, кандидат медицинских наук. Об этих сигналах ей сообщили пациенты, которые пережили это заболевание.

Почти половина опрошенных врачом пациентов вспомнили, что незадолго до попадания в больницу они испытывали чувство сдавливания в груди во время физической нагрузки. Например, человек шел по улице или убирал снег и вдруг - как будто на грудь положили плиту. Ощущение не было болевым и быстро проходило, поэтому многие думали, что проблема связана с легкими.

По словам Анны Кореневич, этот состояние называется "стенокардия напряжения". Причем, ощущение сдавливания может появляться не только в районе груди: некоторые пациенты чувствовали это в руках или в челюсти. Если подобные приступы появляются, нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Фото: iStock
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Второй признак возникает в холодную погоду. Человек вышел на мороз, сделал первый вдох - и в груди будто все обожгло. Через несколько минут все проходит. Многие полагают, что это также связано с легкими, однако такое состояние тоже является проявлением стенокардии. Если у человека есть проблемы с коронарными артериями, то холодный воздух может вызвать спазм, отсюда возникает ощущение жара. На этот признак также нужно обратить внимание и сразу же показаться врачу.

Третий сигнал возникает по утрам, сразу после пробуждения. Человек просыпается и ощущает сдавленность в районе груди. Пара минут - и все проходит. Иногда это случается во время сна. Ощущения не болевые, но достаточно неприятные. Подобное состояние также может свидетельствовать о скором инфаркте: обратиться к специалисту нужно как можно скорее.

Общество Здоровье

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