В аптеках отметили перебои с поставками антидепрессанта "Золофт"

С октября 2021 года в аптеках фактически прекратились поставки антидепрессанта "Золофт" (действующее вещество - сертралин), передает ТАСС со ссылкой на представителей ПАО "Аптечная сеть "36,6", которое управляет аптеками под брендами "36,6" и "Горздрав". Сейчас остаются ограниченные запасы этого препарата.

Отмечается, что нехватки других препаратов с действующим веществом сертралин в розничной сети не зафиксировано.

По данным агентства, производители обещали возобновление поставок: препарат поступит в аптеки к марту.