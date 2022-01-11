В белорусских войсках началась проверка готовности дежурных сил

Очередной этап внезапной проверки боевой готовности дежурных сил стартовал в Северо-западном оперативном командовании, подтвердили 11 января в военном ведомстве Беларуси.

Речь идет, сообщают новостные порталы, о проверке боевой готовности подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, назначенных в состав дежурных сил. Проведением мероприятия руководит заместитель командующего войсками объединения генерал-майор Владимир Кулажин.

Механизированной бригаде, пояснили в министерстве, предстоит совершить марш комбинированным способом на 227-й общевойсковой полигон Борисовский, занять назначенный район, выполнить ряд учебно-боевых задач по обнаружению, блокировке и уничтожению условного противника совместно с подразделениями родов войск и специальных войск, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Подразделения БЛА, уточняют эксперты, будут применяться для выполнения разведывательных функций, корректировки артиллерийского огня, доразведки результатов уничтожения целей артиллерийскими подразделениями, а также сопровождения учебного боя.

Основная цель проверки, которая проводится по распоряжению командующего войсками Северо-западного оперативного командования Александра Науменко, заключается в оценке готовности подразделений, назначенных в состав дежурных сил, выполнять поставленные задачи в соответствии со складывающейся обстановкой. Ее итоги будут определены по результатам контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин и стрелкового оружия.