В ФРГ вступает в силу закон о социальных платформах

В Германии с 1 февраля вступает в силу новая редакция закона о поведении в соцсетях, вызвавшая немало споров. Отныне операторы социальных платформ обязаны не удалять "контент, разжигающий ненависть", как раньше, а докладывать о такого рода публикациях в Федеральное ведомство уголовной полиции. Это может спровоцировать 150 тысяч уголовных дел в год, пишет Die Welt.

Для контроля соцсетей создано Центральное бюро по уголовно наказуемому контенту в интернете со штатом 200 человек. Закон коснется онлайн-платформ, насчитывающих более двух миллионов подписчиков. Впрочем, американские гиганты Facebook и Google не спешат сотрудничать с немецкими властями: они добились для себя отсрочки через Административный суд Кельна.

Прежняя редакция закона также вызывала нарекания у правозащитников и даже у спецпредставителя ООН по свободе слова, предупреждавших о цензуре. Статья о разжигании ненависти в УК ФРГ слишком обширна - под нее могут попасть как призывы к терроризму, так и, к примеру, "наветы на религию, религиозные и идеологические объединения".

Соцсетям, не удалившим такие посты в срок, грозил штраф до 50 миллионов евро. Впрочем, даже драконовские меры не всегда срабатывали. СМИ писали о судебной тяжбе беженца из Сирии Амаса Модамани, который в августе 2015-го проснулся знаменитым после селфи с Меркель. "Фарт" сыграл с ним злую шутку: провокаторы вбросили в соцсети коллажи с фото Модамани, представив его как разыскиваемого террориста. Выиграть иск у Facebook, который, по мнению молодого человека, не приложил усилий для устранения небезобидных фейков, ему так и не удалось.