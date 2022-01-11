В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался во вторник в возрасте 65 лет. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо, опубликовав точное время смерти.

Сассоли умер в Авиано в Италии, где ранее был госпитализирован. По словам пресс-секретаря, дату и время похорон сообщат в ближайшее время.

Напомним, ранее политик был госпитализирован в связи с возникшими осложнениями, связанными с нарушением работы иммунной системы. В сентябре Сассоли перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда он был госпитализирован прямо во время пленарного заседания парламента. В Италию он прибыл, чтобы поправить здоровье, но у него случился рецидив.