В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался во вторник в возрасте 65 лет. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо, опубликовав точное время смерти.
Сассоли умер в Авиано в Италии, где ранее был госпитализирован. По словам пресс-секретаря, дату и время похорон сообщат в ближайшее время.
Напомним, ранее политик был госпитализирован в связи с возникшими осложнениями, связанными с нарушением работы иммунной системы. В сентябре Сассоли перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда он был госпитализирован прямо во время пленарного заседания парламента. В Италию он прибыл, чтобы поправить здоровье, но у него случился рецидив.
The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.— RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022