В кино пройдет прямая трансляция премьеры "Тартюфа" из "Комеди Франсез"

Впервые "Тартюф, или Обманщик" был показан на сцене в 1664 году и был сразу же закрыт после того представления. Эта пьеса, главный герой которой носил рясу, но жестоко обманывал господина Оргона, едва не стала приговором для Мольера: церковь требовала суда и даже казни писателя, сочтя его еретиком. Лишь с третьей попытки, в 1669 году, "Тартюф" вернулся на сцену в том виде, в котором мы знаем его сейчас - произведение пришлось переписать - получилась более длинная и более деликатная пьеса о светском ханже-лицемере и его жертвах.
Бельгийский режиссер, лауреат премии Лоренса Оливье и Тони Иво ван Хове, в третий раз сотрудничающий с "Комеди Франсез", опирается на текст 1664 года, восстановленный историком, специалистом по классической литературе Жоржем Форестье в сотрудничестве с Изабель Грелле. В роли Тартюфа - Кристоф Монтене, в роли Оргона - Дени Подалидес. По традиции в этот день после представления на сцену выходит вся труппа театра в любимых сценических костюмах, на сцене устанавливается бюст Мольера, и артисты по очереди цитируют любимые фрагменты его пьес.
Премьера спектакля состоится в день рождения драматурга, 15 января. В марте в записи спектакль появится в афише более чем 50 кинотеатров проекта TheatreHD в нескольких городах России. Премьера пройдет на французском языке, а к весенним показам добавят русские субтитры.