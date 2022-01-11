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11.01.2022 15:07
Рубрика: Культура

В кино пройдет прямая трансляция премьеры "Тартюфа" из "Комеди Франсез"

Текст: Наталья Соколова
В честь 400-летия со дня рождения Мольера парижский театр "Комеди Франсез" и режиссер Иво ван Хове возвращают из небытия первую, запрещенную редакцию знаменитого мольеровского "Тартюфа". Ее-то и покажут в московском кинотеатре Каро Атриум 15 января в 22.30. Трансляция будет прямой на языке оригинала. Это новая глава проекта TheatreHD, который позволяет увидеть в кино мировые оперные и балетные постановки в записи или прямые трансляции из известных театров мира также на большом экране.
Фото: Предоставлено пресс-службой TheatreHD Фото: Предоставлено пресс-службой TheatreHD
Фото: Предоставлено пресс-службой TheatreHD

Впервые "Тартюф, или Обманщик" был показан на сцене в 1664 году и был сразу же закрыт после того представления. Эта пьеса, главный герой которой носил рясу, но жестоко обманывал господина Оргона, едва не стала приговором для Мольера: церковь требовала суда и даже казни писателя, сочтя его еретиком. Лишь с третьей попытки, в 1669 году, "Тартюф" вернулся на сцену в том виде, в котором мы знаем его сейчас - произведение пришлось переписать - получилась более длинная и более деликатная пьеса о светском ханже-лицемере и его жертвах.

Фото: Владимир Постнов/ Пресс-служба Александринского театра
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Бельгийский режиссер, лауреат премии Лоренса Оливье и Тони Иво ван Хове, в третий раз сотрудничающий с "Комеди Франсез", опирается на текст 1664 года, восстановленный историком, специалистом по классической литературе Жоржем Форестье в сотрудничестве с Изабель Грелле. В роли Тартюфа - Кристоф Монтене, в роли Оргона - Дени Подалидес. По традиции в этот день после представления на сцену выходит вся труппа театра в любимых сценических костюмах, на сцене устанавливается бюст Мольера, и артисты по очереди цитируют любимые фрагменты его пьес.

Премьера спектакля состоится в день рождения драматурга, 15 января. В марте в записи спектакль появится в афише более чем 50 кинотеатров проекта TheatreHD в нескольких городах России. Премьера пройдет на французском языке, а к весенним показам добавят русские субтитры.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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