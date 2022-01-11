В КНР будут бороться с плохими родителями

В Китае вступил в силу закон о семейном воспитании, который стал первым нормативным актом в КНР, определяющим обязанности родителей по отношению к детям. Ранее эта тема лишь частично упоминалась в законах об образовании, о защите несовершеннолетних и других документах. Таким образом, воспитание детей в Китае признано государственным делом.

"Цель закона - научить родителей быть ответственными и оказать им помощь от государства, когда они сталкиваются с трудностями и проблемами в воспитании детей", - цитирует государственный телеканал CCTV слова замдиректора Центра ювенальной юстиции и исследований права Университета политических наук КНР Юань Ниннин. Новый закон оговаривает возможность наказания родителей в случае, если дети ведут себя "очень плохо" (прогуливают школу, играют на деньги, употребляют наркотики, смотрят порнографию).

Изначально разработчики планировали ввести для отцов и матерей денежные штрафы и даже лишение свободы, но первая редакция законопроекта, опубликованная в соцсетях осенью прошлого года, вызвала шквал критики. Поэтому в окончательном варианте "плохим родителям" придется пройти специальные курсы, а также прослушать воспитательные беседы о том, как вырастить полноценного члена общества. Родители ответственны и за достаточную физическую активность ребенка, его хорошую успеваемость (но без слишком сильного давления). Кроме того, отец и мать должны прививать чаду любовь к стране, лидеру, компартии и социализму с китайской спецификой.