В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об Узбекистане

Вопрос о возможном обострении ситуации в Узбекистане, о котором говорил вчера белорусский лидер Александр Лукашенко, тема общения Минска с Ташкентом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, накануне президент Беларуси в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что уроки из казахстанских событий в первую очередь должен извлечь Узбекистан. "Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, - а это уже вы видите там, на месте, - их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Дмитрия Пескова, "скорее это тема для общения между Минском и Ташкентом". "В этом ракурсе мы не принимаем участия в этом", - заявил он, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле опасения Лукашенко.