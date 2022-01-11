В Кремле сообщили о подготовке системы здравоохранения к волне "омикрона"

Российскую систему здравоохранения готовят к возможной новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за штамма "омикрон". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это большая опасность, это реальность, к сожалению. И, конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", - сказал Песков на брифинге 11 января.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в Европе и США заболеваемость превысила 1,1 млн человек в сутки. "Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно", - добавил он.

За последние сутки в России выявлено 17 525 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них в Москве - 4635 случаев (днем ранее было 2778).