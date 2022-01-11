В Москве избили двух мужчин из-за штрафов за ПДД. Конфликт произошел между бывшим и новым владельцами иномарки.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 20-летний житель Москвы продал принадлежащий ему автомобиль приезжему гражданину. Спустя некоторое время ему стали приходить уведомления о нарушениях ПДД водителем его бывшего авто. Связавшись с покупателем, он потребовал оплатить штрафы. Чтобы разрешить возникший конфликт, мужчины договорились о встрече на Авиамоторной улице.

В назначенное время потерпевший вместе со своими друзьями подошли к автомобилю, из которого вышли двое мужчин. В руках у одного из них находилось ружье. Завязалась драка, в результате которой бывший владелец машины и его друг получили травмы. При этом ружьем выстрелы не производились, а наносились удары.

Злоумышленники покинули место происшествия на автомобиле, а пострадавшие были доставлены в медучреждение, где им оказали медицинскую помощь.

На следующий день сотрудники уголовного розыска на съемной квартире в Москве задержали одного из подозреваемых - ранее судимого 33-летнего приезжего из другого региона России. По адресу его проживания изъято ружье, принадлежащее по документам второму злоумышленнику. Это оказался гладкоствольный карабин "Сайга", пригодный к производству выстрелов. Его товарищ скрылся.

Второго 26-летнего подозреваемого объявили в федеральный розыск и задержали во Владикавказе. С одного задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, другой взят под стражу.