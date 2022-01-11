В РПЦ отреагировали на критику о создании экзархата в Африке

В мировом православии произошел раскол, но не Русская православная церковь была его инициатором, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

- Раскол в мировом православии сложился, не мы были его инициаторами, не мы являемся его виновниками, но так как к нам теперь обращаются и миряне, и священнослужители из тех церквей, которые ассоциировали себя с расколом, то мы не можем не отвечать на эти просьбы, - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что опубликована реакция главы Албанской православной церкви архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия, "который констатировал, что теперь на Африканском континенте будут две параллельные миссии, и отметил, что когда говорят, что раскола в мировом православии нет, то это не соответствует действительности".

Архиепископ Анастасий опубликовал сегодня это обращение в связи с решением Русской церкви создать экзархат в Африке, принятым в конце декабря. Он видит в этом продолжение церковного кризиса на Украине.

Также Синод Русской церкви постановил принять в свою юрисдикцию 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки, которые продали прошения, не желая согласиться с тем, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

После признания Александрийской православной церковью украинских раскольников его реакция на создание экзархата Русской церкви в Африке несущественна, считают в Русской церкви.