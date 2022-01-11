В Рунете резко выросло число сайтов с фейковыми инвестпроектами

Мошенники активно пользуются желанием граждан инвестировать. За последние девять месяцев было зарегистрировано на 163% больше фейковых инвестиционных проектов (около 6 тысяч), чем за предыдущие годы, рассказали в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

По данным аналитиков, с 2018 по 2021 год (бум частного инвестирования в России) было зарегистрировано около 8000 доменов, связанных с инвестициями. Все фейковые инвестпроекты действуют по трем популярным схемам. В первом случае вкладчикам обещают невероятные доходы, во втором - деньги от торговли нефти и газом, а в третьем - доступ к закрытым для большинства инвесторов инструментам финансовых организаций.

При этом каждый из способов обещает фантастические заработки от 300 тысяч до 10 млн рублей за короткий срок при минимальных вложениях в проект. Чаще всего предлагается вложить около 10 тысяч рублей через обменник криптовалют. На деле все оборачивается хищением денег свежеиспеченных инвесторов или данных их банковских карт. Большинство исследованных кейсов являются технически новыми "гибридными схемами" - в них наряду с традиционным фишингом используются фейковые мобильные приложения-терминалы, а также звонки "личных консультантов".

В ряде случаев менеджер просит сообщить данные банковской карты (включая секретные коды), с помощью которой потенциальный "участник" планирует делать инвестиции и якобы отправляет запрос в банк на одобрение внесения депозита. На самом деле деньги просто списываются со счета. Как и в популярных фишинговых схемах со звонком "сотрудника банка", оператор постоянно "ведет" жертву по скрипту, подбадривая или уговаривая выполнить все необходимые условия, отмечают в Group-IB.

Как отличить фейковый инвестиционный проект от настоящего? "Во-первых, фейковый инвестпроект всегда будет иметь URL-адрес сайта, отличный от официального сайта настоящего инвестиционного ресурса. Список оригинальных ресурсов и приложений всегда можно найти на официальных сайтах крупных банков и самой биржи, - рассказывает Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар". - Во-вторых, можно ознакомиться с условиями ввода и особенно вывода средств, которые предлагает тот или иной инвестсайт или приложение. В условиях должна быть описана схема вывода средств из проекта - нужно проверить, возможен ли вывод в принципе и на каких условиях. Если за вывод средств и другие операции предусмотрена комиссия, должно быть детальное описание условий взимания, указан размер и прочее. Отсутствие таких подробностей должно насторожить".

Необоснованная щедрость и обещания нереалистичной доходности в короткие сроки - классические признаки мошенничества

Потерять деньги можно и на настоящих инвестпроектах, предупреждает Михаил Сытник, ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского". "Однако явные фейки в инвестициях действительно определяются по "эксплуатации" известных личностей, страниц ресурсов СМИ, нереалистичной высокой доходности и в целом по крайне щедрым предложениям", - объясняет специалист.

Чтобы обезопасить себя на стартовом этапе инвестирования, стоит начинать с классических инструментов, предлагаемых в рамках ИИС (индивидуального инвестиционного счета) или брокерского счета, обслуживаемого крупными банками с лицензией, добавляет Дмитрий Пятунин, директор по ИТ компании Oberon.

Кроме того, настоящий инвестпроект можно отличить от фейкового по пяти основным признакам: понятное юридическое лицо, от которого ведется деятельность, значительный срок работы на рынке и прозрачная история, отсутствие негативных отзывов и негативной судебной истории, благонадежные руководители и по сайту, который существует долгое время, говорит Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter.