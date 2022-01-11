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11.01.2022 22:27
Рубрика: Общество

В Русской православной церкви надеются на диалог с Константинополем

Текст: Елена Яковлева

В Русской православной церкви надеются, что Константинопольский патриархат "перейдет от монолога к диалогу", заявил журналистам глава Отдела внешних церковных связей ( ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. По его мнению, только диалог поможет решить "межправославные проблемы".

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- Я думаю, что решение межправославных проблем лежит в плоскости диалога, - цитирует слова митрополита Илариона РИА Новости. - Надеемся на то, что все-таки рано или поздно разум возобладает, что Константинопольский патриархат от монолога перейдет к диалогу, что можно будет на всеправославном уровне обсудить возникшие проблемы​​​.

По словам митрополита, в случае возобновления диалога может быть, "соборным разумом найдено какое-то решение, как это не раз бывало в истории Церкви".

Важно, чтобы предстоятели церквей встречались и обсуждали проблемы, а когда один за всех все решает и говорит, что у него какие-то особые привилегии, полученные от апостолов, то "это просто безумие", подчеркивает митрополит Иларион.

- Мы в этой логике действовать не собираемся, мы будем продолжать то служение, которое несем, - отметил он.

Общество Религия

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