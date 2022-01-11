В США человеку пересадили свиное сердце

В американском Балтиморе прошла операция по пересадке пациенту сердца генетически модифицированной свиньи, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times. Операция прошла успешно.

"Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку​​​, - уточнили агентству. - Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе в пятницу, и по словам хирургов медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо".

В ближайшее время пациент будет находиться под наблюдением врачей, чтобы избежать риска отторжения пересаженного органа.