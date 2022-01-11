В США умер осужденный за убийство 78-летний мультимиллионер

78-летний мультимиллионер Роберт Дарст, приговоренный к пожизненному тюремному заключению за убийство, умер в городе Стоктон (Калифорния), передает ТАСС со ссылкой на NewYork Times. Он скончался в больнице, куда его перевезли из тюрьмы для обследования.

"Дарст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии, - заявил адвокат осужденного миллионера Чип Льюис. - Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет".

Дарст был осужден за убийство своей жены, а также своей близкой знакомой, совершенное в 2000-м году. Суд присяжных признал его виновным в сентябре 2021-го года.