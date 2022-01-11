В Украине могут ввести талоны на социально значимые продукты

Сложности в украинской экономике могут подтолкнуть власти к введению талонов на социально значимые продукты. О такой перспективе сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии BBC.

По словам экономиста, подорожание продуктов украинского производства, как следствие перехода к рыночным ценам на газ и электричество, может подтолкнуть правительство перейти к распределительной системе. Снижение НДС как способ удешевления украинских продуктов он не рассматривает.

"В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение продуктовых чеков - food stamps - как это практикуется в США", - заявил он.

По мысли Устенко, талоны должны быть электронными и будут выдаваться в приложении. Что делать малоимущим, не имеющим смартфонов, советник Зеленского не уточнил. Он также обошел вопрос о том, какие продукты - украинские или импортируемые - будут распределять по талонам. Напомним, в конце минувшего года о возможном сокращении или полной остановке производства правительство Украины уведомили отраслевые ассоциации кондитеров, производителей яиц и птицы, мясо-молочной и хлебопекарной продукции, тепличных хозяйств. Причина одна: повышение в разы цен на газ и электричество делает их работу убыточной. Уже в этом году об остановке объявил крупнейший производитель молочной продукции - Яготинский маслозавод.