В Украине могут ввести талоны на социально значимые продукты

Новости

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ 01:20
В США человеку пересадили свиное сердце 00:42
Лежащая в реанимации Елена Проклова вышла на связь 00:31
В США умер осужденный за убийство 78-летний мультимиллионер 00:06
Из-за COVID в Словении отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам 10.01.2022
МГУ: После сессии Алиса Теплякова сможет учиться по индивидуальному плану 10.01.2022
Лыжников Норвегии и Швеции подозревают в манипуляциях со смазками 10.01.2022
В Беларуси задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ 10.01.2022
Ученые объяснили, как простуда может защищать от заражения COVID-19 10.01.2022
Более 500 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 10.01.2022
Ассоциацию национальных театров возглавил Валерий Фокин 10.01.2022
На солдат, осквернивших памятник павшим воинам, завели уголовное дело 10.01.2022
Видео: Миротворцы в Казахстане охраняют объекты с помощью беспилотников 10.01.2022
Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается 10.01.2022
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 10.01.2022
Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 - 19 января 10.01.2022
Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана 10.01.2022
Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети 10.01.2022
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон" 10.01.2022
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 10.01.2022
Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА 10.01.2022
Австрийский и венгерский дипломаты поблагодарили РФ за эвакуацию из Алма-Аты 10.01.2022
Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 10.01.2022
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 10.01.2022
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 10.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
11.01.2022 01:45
Рубрика: В мире

В Украине могут ввести талоны на социально значимые продукты

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Сложности в украинской экономике могут подтолкнуть власти к введению талонов на социально значимые продукты. О такой перспективе сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии BBC.

По словам экономиста, подорожание продуктов украинского производства, как следствие перехода к рыночным ценам на газ и электричество, может подтолкнуть правительство перейти к распределительной системе. Снижение НДС как способ удешевления украинских продуктов он не рассматривает.

На Украине высказались за сохранение открытых дипломатических связей с РФ

"В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение продуктовых чеков - food stamps - как это практикуется в США", - заявил он.

По мысли Устенко, талоны должны быть электронными и будут выдаваться в приложении. Что делать малоимущим, не имеющим смартфонов, советник Зеленского не уточнил. Он также обошел вопрос о том, какие продукты - украинские или импортируемые - будут распределять по талонам. Напомним, в конце минувшего года о возможном сокращении или полной остановке производства правительство Украины уведомили отраслевые ассоциации кондитеров, производителей яиц и птицы, мясо-молочной и хлебопекарной продукции, тепличных хозяйств. Причина одна: повышение в разы цен на газ и электричество делает их работу убыточной. Уже в этом году об остановке объявил крупнейший производитель молочной продукции - Яготинский маслозавод.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
Ученые объяснили, как простуда может защищать от заражения COVID-19
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках