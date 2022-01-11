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11.01.2022 18:30
Рубрика: Экономика

ВЭФ предсказывает миру трудные времена

Текст: Юрий Ершов
Всемирный экономический форум (ВЭФ) во вторник обнародовал прогноз о глобальных рисках, основанный на ежегодном опросе тысячи политических деятелей, экономистов и ученых. И, как пишет еженедельник "Spiegel", лишь шестая часть опрошенных смотрит в будущее с оптимизмом.
Фото: LLUIS GENE / AFP Фото: LLUIS GENE / AFP
Фото: LLUIS GENE / AFP

Изменение климата не остановлено, констатируют авторы доклада, растет социальное неравенство, повышаются риски кибератак, а экономики в разных частях мира восстанавливаются от пандемии далеко неравномерно.

Фото: Из личного архива автора
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Одной из главных проблем для существования человечества, говорится в документе, является борьба с изменением климата. Принятые на этот счет решения на конференции в Глазго недостаточны для того, чтобы ограничить потепление на планете 1,5 градусами. У политиков и предпринимателей еще есть время принять соответствующие меры, чтобы как можно более эффективно ответить на этот вызов, считают исследователи.

Слишком мало внимания, по мнению ВЭФ, уделяется потенциальным атакам хакеров, опасность которых растет быстрее, чем противодействие им. С учетом геополитической напряженности в мире остро необходимо взять эту сферу под международный контроль, говорится в докладе. Организаторы опроса также весьма обеспокоены тем, как человечество борется с пандемией коронавируса. Ведь в 52 беднейших странах, отмечают они, вакцину смогли получить всего лишь 6% населения.

Не лучше дела обстоят и в экономике. Тут, очевидно, сыграло свою зловещую роль планетарное распространение коронавируса. По данным прогноза, только 11% опрошенных полагают, что восстановление мировой экономики от губительных последствий пандемии в ближайшее время значительно ускорится.

Между тем

Подобный ежегодный доклад ВЭФ, как правило, публикует накануне встречи высокопоставленных политиков, экономистов, крупных предпринимателей в Давосе. На сей раз она была запланирована на 17 - 21 января. Однако в эти сроки форум не соберется, как не собрался он и в прошлом году из-за пандемии. Предполагается, что это важное мероприятие сможет состояться ранним летом.

Экономика Макроэкономика Пандемия коронавируса COVID-19

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