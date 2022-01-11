Верховный суд РФ разъяснил, что важно в спорах об исчезнувших в банке деньгах

Скандальную ситуацию проанализировал Верховный суд РФ, когда изучил спор гражданки и крупного банка. Стороны спорили об исчезнувшем банковском вкладе. Клиентка банка требовала вернуть ей деньги. А банкиры разводили руками и отвечали, что у дамы и счета-то не было. Об этом деле рассказал портал "Право. ru".

Вкладчица доказывала, что пополняла свой счет, а когда спустя несколько лет решила забрать деньги, то увидела, что на счете пусто. Дама пошла в суд с иском к банку, но там не нашла взаимопонимания - решения местных судов оказались в пользу финансового учреждения. Местные судебные инстанции хором заявили, что истица не доказала передачи денег банку. В итоге спор пришлось рассматривать Верховному суду.

А теперь детали этого дела.

Судебная история началась в 2017 году, когда гражданка собралась снять деньги со своего вклада, который она открыла еще в 2015 году. По ее мнению, с учетом процентов там лежало около двух с половиной миллионов рублей.

Но в банке вкладчица получила отказ. По версии банка операция по открытию вклада самой гражданкой была отменена уже в день обращения к ним. Это случилось 9 февраля 2015 года. В тот день дама якобы закрыла у них другой вклад и сняла с него деньги - те самые 2,5 миллиона рублей. А новый вклад так и не открыла. У нашей героини была совсем другая история. Она в декабре 2017-го пришла в банк, чтобы снять деньги, и вот в тот момент и узнала, что ее счет пустой. Переписка с банком результата не дала, и пришлось ей идти в суд с иском к банку.

В суд банк принес скриншот программы аудита, который подтверждал отсутствие расхождений в данных об операциях в тот злополучный день - 9 февраля 2015 года. По мнению ответчика, это доказывает, что истица все же сняла деньги со счета. А вот предоставить бумажные документы по закрытию вклада банк не смог. Ответчик заявил, что бумаги хранятся 5 лет и срок уже истек. Райсуд отказал истице. По мнению суда, наша героиня "не предоставила достаточных доказательств, что 9 февраля 2015 года она действительно передала деньги банку". Поэтому договор вклада нельзя признать заключенным, решила первая инстанция. С выводом согласились апелляция и кассация.

Для клиентки банка осталась одна дорога - в Верховный суд. Судьи еще раз выслушали историю клиентки банка о том, что она 15 февраля 2015 года пришла в офис банка. У гражданки там уже был вклад. Она с него забирала только проценты, а остальную сумму снова положила на вклад. Женщина попросила выдать ей сберкнижку, но сотрудники сказали, что это необязательно. Тогда она попросила справку о проведенной операции - снятии процентов и возврате денег. Ей такую справку выдали, и она спокойно ушла. Только через два года она узнала о проблеме, когда снова пришла в этот офис. Там вкладчицу огорошили: "Мне сказали, что моего вклада у них нет", - рассказала она.

В Постановлении КС сказано: риски несоблюдения формы договора вклада возлагаются на банк

В Верховном суде представитель истицы заявил, что передача денег подтверждается справкой самого банка о наличии у истицы действующих счетов и справкой о проведенной операции. По словам представителя, эти документы истице выдал банк и она не знала, что они были оформлены неправильно. Представитель клиентки напомнил про Постановление Конституционного суда (от 27.10.2015 N 28-П), в котором сказано, что риски несоблюдения формы договора банковского вклада или процедуры его заключения возлагаются на кредитное учреждение как на профессионала в банковской сфере. Сама гражданка объяснила, что вклад не брала - деньги были у банка. Она, придя в банк, забрала только проценты по предыдущему вкладу, остальное банкиры должны были положить на новый вклад. Деньги на руки она не получала. Новый вклад женщина завела тут же, после того как сотрудники банка порекомендовали ей сделать это. По заверению банкиров, на новом вкладе будут более выгодные условия, пояснила дама. То есть вклад со старого счета ушел на новый. Бумага это подтвердила.

После закрытия старого вклада истица деньги на новый вклад так и не внесла, заявил представитель банка. Тогда судья поинтересовался у представителя банка: "А где расходный кассовый ордер о выдаче денег по старому вкладу?" А его в деле нет, так как нижестоящие суды этот вопрос не исследовали. Истица тоже об этом не говорила. Представитель банка заявил, что он не знает, есть ли такой документ у банка. На это судьи возразили: если деньги не вносились, то почему банк выдал истице справку о принятии денег?

Но банк тут же открестился от своей справки, заявив, что справка их, но она недействительна, потому что на ней нет даты. С этой справкой клиент должен был пойти в кассу. Там ее должны были оформить, но истица, скорее всего, до кассы не дошла. Банкиры не отрицали, что у истицы был счет у них. "Да, счет есть, но денег там не было", - ответил представитель банка. На вопрос, почему пустой счет не закрыт, ответа не было.

Выслушав стороны, Верховный суд заявил, что он отменяет все принятые по этому спору решения и велит пересмотреть спор заново.