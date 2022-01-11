Власти Индии ввели обязательный карантин для всех въезжающих

С 11 января вступают в силу новые правила въезда в Индию. Теперь всех путешественников ждут несколько ПЦР-тестов и недельный карантин.

Раньше правило о недельном домашнем карантине действовало только для путешественников из "стран риска". Однако на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Индии минздрав решил распространить это требование на всех въезжающих, передает РИА Новости.

Теперь первый ПЦР-тест желающий посетить Индию должен сдать за 72 часа до посадки в самолет. Затем тест нужно будет сдать по прибытии в страну и на восьмой день карантина. В случае положительного результата путешественник останется под домашним карантином или будет переведен в госпиталь.

С начала января этого года общее число болеющих коронавирусом в Индии увеличилось в 10 раз. По данным медиков, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заражения, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон".

Сегодня Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. С начала пандемии общее число заразившихся превысило 35,2 миллиона, жертвами COVID-19 стали 483 тысяч человек.