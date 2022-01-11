Новости

Постпред РФ в Вене: Угрозы Запада в адрес Москвы могут обесцениться 03:06
Власти Индии ввели обязательный карантин для всех въезжающих 02:37
Сеул и Токио сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда 02:15
Пушков назвал ахинеей требование украинского посла в ФРГ о поставках оружия 01:55
В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ 01:20
В США человеку пересадили свиное сердце 00:42
Лежащая в реанимации Елена Проклова вышла на связь 00:31
В США умер осужденный за убийство 78-летний мультимиллионер 00:06
Из-за COVID в Словении отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам 10.01.2022
МГУ: После сессии Алиса Теплякова сможет учиться по индивидуальному плану 10.01.2022
Лыжников Норвегии и Швеции подозревают в манипуляциях со смазками 10.01.2022
В Беларуси задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ 10.01.2022
Ученые объяснили, как простуда может защищать от заражения COVID-19 10.01.2022
Более 500 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 10.01.2022
Ассоциацию национальных театров возглавил Валерий Фокин 10.01.2022
На солдат, осквернивших памятник павшим воинам, завели уголовное дело 10.01.2022
Видео: Миротворцы в Казахстане охраняют объекты с помощью беспилотников 10.01.2022
Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается 10.01.2022
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 10.01.2022
Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 - 19 января 10.01.2022
Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана 10.01.2022
Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети 10.01.2022
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон" 10.01.2022
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 10.01.2022
Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА 10.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
11.01.2022 02:37
Рубрика: В мире

Власти Индии ввели обязательный карантин для всех въезжающих

Фото: AFP/Punit PARANJPE Фото: AFP/Punit PARANJPE
Фото: AFP/Punit PARANJPE

С 11 января вступают в силу новые правила въезда в Индию. Теперь всех путешественников ждут несколько ПЦР-тестов и недельный карантин.

Фото: REUTERS
В Индии от коронавируса начнут прививать подростков старше 15 лет

Раньше правило о недельном домашнем карантине действовало только для путешественников из "стран риска". Однако на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Индии минздрав решил распространить это требование на всех въезжающих, передает РИА Новости.

Теперь первый ПЦР-тест желающий посетить Индию должен сдать за 72 часа до посадки в самолет. Затем тест нужно будет сдать по прибытии в страну и на восьмой день карантина. В случае положительного результата путешественник останется под домашним карантином или будет переведен в госпиталь.

С начала января этого года общее число болеющих коронавирусом в Индии увеличилось в 10 раз. По данным медиков, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заражения, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон".

Сегодня Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. С начала пандемии общее число заразившихся превысило 35,2 миллиона, жертвами COVID-19 стали 483 тысяч человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане
Сеул и Токио сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
На солдат, осквернивших памятник павшим воинам, завели уголовное дело
В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках