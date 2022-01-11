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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787; 2021, N 27, ст. 5151) следующие изменения:

1) часть шестую дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный) и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) в части сорок шестой слова "Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг" заменить словами "Финансовый уполномоченный";

3) в части сорок седьмой слова "уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг" заменить словами "финансовый уполномоченный";

4) дополнить частью пятьдесят первой следующего содержания:

"Справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц выдаются кредитной организацией Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, военным и другим специализированным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, по их запросам в случае осуществления в соответствии с частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" контроля за соответствием расходов лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга).".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227, 6235; 2011, N 1, ст. 16; N 48, ст. 6730; 2013, N 14, ст. 1661; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6689) следующие изменения:

1) пункт 1 части третьей статьи 7:

а) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) должностей служащих Центрального банка Российской Федерации;";

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (финансового уполномоченного) и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.";

2) часть первую статьи 11 изложить в следующей редакции:

"Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений, указанных в части третьей статьи 7 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Внести в статью 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 48, ст. 6720; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 24, ст. 3400; 2020, N 31, ст. 5018) следующие изменения:

1) в части 1:

а) абзац первый дополнить словами ", иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации";

б) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) граждане, претендующие на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг (далее также - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) часть 7 после слов "за исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений," дополнить словами "должностей финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

3) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей главного финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных граждан и лиц определяются Президентом Российской Федерации.";

4) дополнить частью 73 следующего содержания:

"73. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению Центрального банка Российской Федерации в порядке, устанавливаемом нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 45, ст. 6204; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100; 2020, N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 68) следующие изменения:

1) подпункт "н" пункта 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"н) должности главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг (далее также - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) в статье 5:

а) в части 1 слова "должности финансового уполномоченного" заменить словами "должности главного финансового уполномоченного";

б) часть 4 после слов "Федерального закона," дополнить словами "и лиц, занимающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг,";

3) в статье 6:

а) в части 1 слова "должности финансового уполномоченного" заменить словами "должности главного финансового уполномоченного";

б) часть 4 после слов "Федерального закона," дополнить словами "и лиц, занимающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг,";

4) статью 12 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, военные и другие специализированные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе направлять запросы в кредитные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390; 2021, N 18, ст. 3060) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в части 7 слова ", финансового уполномоченного в сферах финансовых услуг" исключить, слова "указанные должности" заменить словами "указанную должность";

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России, обязаны уведомлять Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Уведомления финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, рассматриваются в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России.";

в) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России, обязаны уведомлять Банк России обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.";

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31. Ограничения, запреты и требования, установленные в целях противодействия коррупции

1. Граждане, претендующие на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг либо занимающие указанные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Банк России в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и нормативными актами Банка России.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг в соответствии с частью 1 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России.

3. Контроль за соблюдением финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России.

4. Банк России при осуществлении контроля за соблюдением финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, вправе направлять запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в том числе уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации:

1) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг либо занимающих указанные должности, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) о достоверности и полноте сведений, представленных гражданами, претендующими на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг либо занимающими указанные должности;

3) о соблюдении финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции.".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин