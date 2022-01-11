Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787; 2021, N 27, ст. 5151) следующие изменения:

1) часть шестую дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный) и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) в части сорок шестой слова "Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг" заменить словами "Финансовый уполномоченный";

3) в части сорок седьмой слова "уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг" заменить словами "финансовый уполномоченный";

4) дополнить частью пятьдесят первой следующего содержания:

"Справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц выдаются кредитной организацией Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, военным и другим специализированным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, по их запросам в случае осуществления в соответствии с частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" контроля за соответствием расходов лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга).".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227, 6235; 2011, N 1, ст. 16; N 48, ст. 6730; 2013, N 14, ст. 1661; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6689) следующие изменения:

1) пункт 1 части третьей статьи 7:

а) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) должностей служащих Центрального банка Российской Федерации;";

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (финансового уполномоченного) и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.";

2) часть первую статьи 11 изложить в следующей редакции:

"Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений, указанных в части третьей статьи 7 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Внести в статью 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 48, ст. 6720; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 24, ст. 3400; 2020, N 31, ст. 5018) следующие изменения:

1) в части 1:

а) абзац первый дополнить словами ", иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации";

б) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) граждане, претендующие на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг (далее также - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) часть 7 после слов "за исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений," дополнить словами "должностей финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

3) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей главного финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных граждан и лиц определяются Президентом Российской Федерации.";

4) дополнить частью 73 следующего содержания:

"73. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению Центрального банка Российской Федерации в порядке, устанавливаемом нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 45, ст. 6204; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100; 2020, N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 68) следующие изменения:

1) подпункт "н" пункта 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"н) должности главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг (далее также - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) в статье 5:

а) в части 1 слова "должности финансового уполномоченного" заменить словами "должности главного финансового уполномоченного";

б) часть 4 после слов "Федерального закона," дополнить словами "и лиц, занимающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг,";

3) в статье 6:

а) в части 1 слова "должности финансового уполномоченного" заменить словами "должности главного финансового уполномоченного";

б) часть 4 после слов "Федерального закона," дополнить словами "и лиц, занимающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг,";

4) статью 12 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, военные и другие специализированные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе направлять запросы в кредитные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390; 2021, N 18, ст. 3060) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в части 7 слова ", финансового уполномоченного в сферах финансовых услуг" исключить, слова "указанные должности" заменить словами "указанную должность";

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России, обязаны уведомлять Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Уведомления финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, рассматриваются в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России.";

в) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России, обязаны уведомлять Банк России обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.";

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31. Ограничения, запреты и требования, установленные в целях противодействия коррупции

1. Граждане, претендующие на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг либо занимающие указанные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Банк России в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и нормативными актами Банка России.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг в соответствии с частью 1 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России.

3. Контроль за соблюдением финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России.

4. Банк России при осуществлении контроля за соблюдением финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, вправе направлять запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в том числе уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации:

1) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг либо занимающих указанные должности, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) о достоверности и полноте сведений, представленных гражданами, претендующими на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг либо занимающими указанные должности;

3) о соблюдении финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции.".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин