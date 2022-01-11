Военных ОДКБ доставили в Казахстан за трое суток

Выполнение задач Коллективными миротворческими силами ОДКБ по решению руководства Казахстана будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в республике. В настоящее время миротворцы занимаются там охраной важных военных, государственных и социально значимых объектов. Об этом вчера на селекторном совещании в Минобороны России сообщил глава министерства Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января Коллективные миротворческие силы организации завершили развертывание на территории Казахстана. "В короткие сроки - всего за трое суток - самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений. А также опыта, полученного в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - отметил министр.

По его словам, после завершения доставки в Казахстан миротворцев наше военное ведомство организовало перелет на родину обратными рейсами военно-транспортных самолетов российских граждан. "Те, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приему и отправке в места постоянного проживания", - сказал Шойгу.

Всего за трое суток перевезено 1 719 человек. И эта работа продолжается. Министр подчеркнул, что летчики военно-транспортной авиации в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач.

На совещании Сергей Шойгу еще раз перечислил ключевые задачи армии и флота в 2022 году. В декабре на расширенном заседании коллегии минобороны их поставил президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего за трое суток самолетами военно-транспортной авиации перевезено из Казахстана в Россию 1 719 человек. И эта работа продолжается

"Важно продолжить оснащение войск высокоточными комплексами, новейшими системами разведки, навигации, связи и управления. Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта, - напомнил министр обороны. - В ходе боевой учебы нужно готовить командиров с нешаблонным мышлением, способных принимать эффективные решения".

В числе других приоритетов ведомства он назвал развитие военно-технического сотрудничества со странами ШОС и ОДКБ, а также укрепление обороны Союзного государства России и Беларуси.

Шойгу также сказал, что в этом году будет совершенствоваться система социальной защищенности военнослужащих. "Таким образом, перед нами стоят серьезные задачи. От того, насколько успешным будет их решение, зависит дальнейшее укрепление Вооруженных сил", - подчеркнул министр обороны.