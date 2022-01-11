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11.01.2022 10:09
Рубрика: Власть

Володин: Миссия ОДКБ в Казахстане позволила избежать проблем и в других странах

Текст: Татьяна Замахина
Для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее в Казахстане можно считать новым этапом развития. Решение направить туда миротворцев позволило избежать проблем и в других странах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в республике в своем Telegram-канале.

Он констатировал, что мирным протестом, который был вызван ростом цен на газ, воспользовались "террористы, бандиты, мародеры".

Спикер выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, пожелал выздоровления пострадавшим, а народу Казахстана - как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Володин напомнил, что, по последней информации, ущерб, нанесенный экономике Казахстана, оценивается в 2-3 млрд долларов.

Решение руководства стран ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана, отметил Володин, позволило высвободить местных правоохранителей. А те в свою очередь смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан.

"Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьезных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах", - добавил председатель ГД.

Организация, уверен Володин, показала, что может эффективно решать непростые задачи.

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По его оценке, стабильности в регионе также способствует позиция Китая, других партнеров РФ по ОДКБ и ШОС.

Говоря о позиции Вашингтона, Володин высказал мнение, что руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась.

"Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства - для Вашингтона второстепенны, - считает спикер. - Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства".

По оценке Володина, в ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы.

Из случившейся в Казахстане трагедии, считает спикер, предстоит сделать выводы, чтобы "технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей".

В этом направлении, по его мнению, есть над чем работать и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

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