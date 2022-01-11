ВОЗ выступила с заявлением по поводу вакцин от ковида

Техническая консультативная группа по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила о необходимости обновления и усовершенствования существующих вакцин от COVID-19 для борьбы с новыми штаммами, включая "омикрон". Об этом говорится в заявлении группы, опубликованном на официальном сайте организации.

В ВОЗ настаивают на продолжении разработки вакцин от коронавируса, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространение вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. В организации указывают, что для того, чтобы вакцины продолжали соответствовать критериям ВОЗ, они должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующему на данный момент варианту коронавируса, передает ТАСС.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ВОЗ заявил, что при нынешних темпах распространения "омикрона" в ближайшие шесть-восемь недель вирусом заразятся более половины европейцев. По его словам, в первую неделю 2022 года в Европе выявили семь миллионов новых случаев COVID-19. За две недели эта цифра выросла в два раза.