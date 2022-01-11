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11.01.2022 15:35
Рубрика: Общество

Врачи сообщили о риске развития рака молочной железы у любителей вина

Текст: Нина Егоршева
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Медики опровергли расхожее мнение о пользе для здоровья ежедневно выпиваемого бокала красного вина. Издание Eat This, Not That ссылается на исследования, доказывающие, что регулярное употребление алкоголя может провоцировать развитие рака молочной железы, быть причиной мерцательной аритмии и еще целого "букета" заболеваний.

Так, доктор медицинских наук Кэрри Лам рассказала, что частое употребление алкоголя повышает вероятность развития рака молочной железы. В группу риска попадают женщины, чьи родственницы уже столкнулись с этим заболеванием. "Похоже, что даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск рака молочной железы, а не снижает его", - подчеркнула медик. Она также сослалась на исследование, согласно которому один-два алкогольных напитка в день могут увеличить риск развития рака груди на 30-50%.

В свою очередь диетолог Хизер Хэнкс объясняет, что даже один бокал красного вина на регулярной основе увеличивает риск заболеваний сердца на 16%. "Это противоречит совету выпивать бокал красного вина каждый день для здоровья сердца, поскольку мерцательная аритмия может увеличить риск более серьезных осложнений, таких как инсульт", - пояснил Хэнкс.

Еще одним неприятным побочным эффектом регулярных алкогольных возлияний может стать рак языка и пищевода. Врач Брача Банаян указывает на прямую связь между этими заболеваниями и регулярным употреблением вина. По ее словам, достаточно всего одного алкогольного напитка в день, чтобы повысить риск развития рака пищевода.

Фото: iStock
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Один ежевечерний бокал вина опасен и для кожи. Дерматолог Анна Чакон объясняет, что у любителей вина увеличивается количество кровеносных сосудов на щеках. Это приводит к появлению розацеа - красного сосудистого узора на лице.

Ранее врачи рассказали, как правильно восстановиться после праздничных застолий. В частности, рекомендуется воздержаться от голодания, особенно активного, а процедуру возвращения в привычный ритм жизни предлагается сделать плавной - за счет сбалансированного питания и физической активности - прогулок, лыж, коньков или хотя бы просто относительно регулярной пешей ходьбы, например, по домашним делам. При этом врачи настоятельно советуют отказаться от алкоголя, сладостей и фастфуда.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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