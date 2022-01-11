ВС: Стрельба по убегающему преступнику не может считаться самообороной

Новости

"Локомотив" убрал Смолова из заявки на сезон 14:00
Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе 13:58
В России выявлено 126 штаммов гриппа 13:57
Польский эксперт объяснил, что скрывает НАТО за доктриной по сдерживанию России 13:51
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об Узбекистане 13:32
Заменить средство реабилитации инвалида стало проще 13:17
СМИ: В Москве госпитализирована телеведущая Кира Прошутинская 12:58
Путин посетит торжественное заседание к 300-летию прокуратуры 12:55
Названа причина смерти двукратного чемпиона ОИ Алябьева 12:51
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы первой недели года 12:45
Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе 12:42
Песков: Спецслужбы РФ получают от коллег данные по ситуации в Казахстане 12:40
Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии 12:31
Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ 12:27
Замглавы центра Гамалеи о вакцинации Путина: Ощущал ответственность, пациент внимательный 12:21
На Дону задержали подозреваемого в незаконной добыче 75 тонн рыбы 12:09
Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить 335 млн долларов 12:09
Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни 12:01
Оперштаб: В Москве выявлено 4 635 новых случаев COVID-19 11:50
Американка привезла сына на тестирование на коронавирус в багажнике машины 11:43
Центр имени Гамалеи сравнил летальность "омикрона" с другими штаммами 11:36
В Москве прогнозируется "барическое днище" 11:33
Психологи оценили пользу и вред марафонов в интернете 11:25
В Москву идут самые сильные в этом году морозы 11:23
Кабмин выделил допфинансирование на подготовку спортсменов к Олимпиаде 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 14:10
Рубрика: Происшествия

ВС: Стрельба по убегающему преступнику не может считаться самообороной

Текст: Иван Петров
Верховный суд РФ дал разъяснения в отношении стрельбы, которую граждане ведут, защищаясь от преступных посягательств. Так, стрельба по убегающим преступникам не может считаться самообороной. Даже если человек серьезно опасался за свою жизнь, то к моменту побега угроза, по мнению ВС РФ, миновала, а значит в применении мер защиты отпала необходимость. Разъяснения были даны в связи с рассмотрением конкретного дела.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Верховный суд РФ изучил кассационное представление прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор присяжных по одному из рассмотренных дел. Коллегия признала обвиняемого виновным в убийстве двух человек и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двоим. Было установлено, что все перечисленные преступления были совершены "при превышении пределов необходимой обороны".

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
МВД подготовило требования к параметрам допустимого в России оружия самообороны

Выяснилось, что был некий конфликт, и в день происшествия он снова вспыхнул. Лица поругались по телефону, и в ходе разговора один из потерпевших кричал, что убьет обвиняемого. "Буквально через несколько минут к дому подъехала машина, поэтому обвиняемый испугался, что оппонент приехал исполнить угрозу. Кроме того, мужчина опасался, что пострадать могут не только он, но и его малолетний внук. Поэтому он взял охотничье ружье и, зарядив его, вышел во двор", - напоминает ТАСС.

Обвиняемый в итоге сделал один выстрел в воздух. После чего двое приехавших бросились к машине, а другие двое - к калитке. Но тогда фигурант выстрелил через забор, в результате ранив одного из мужчин. Затем он вышел из ворот и выстелил в каждого из приехавших. Причем один из них в этот момент пытался сбежать. Квалифицируя действия осужденного, как превышение самообороны, суд принял во внимание наличие между участниками конфликта неприязненных отношений, а также предшествующую ссору по телефону, в ходе которой была озвучена угроза убийством. Было учтено и численное превосходство приехавших гостей, а также тот факт, что они приехали очень быстро и в ночное время.

То есть суд учел, что подсудимый реально опасался за свою жизнь и здоровье. Но при этом его действия явно не соответствовали характеру и опасности посягательства. Тем более, что потерпевшие приехали без оружия. Верховный суд же пришел к выводу, что приговор и апелляционное определение подлежат отмене. Согласно его решению, действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, "если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом". Отмечается, что в таких случаях оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях.

ВС РФ опять же обращает внимание на отсутствие оружия у незваных гостей, а также на то, что непосредственной угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья обвиняемого или членов его семьи потерпевшие не высказывали. И даже на территорию дома не проникли. А после первого выстрела в воздух потерпевшие и вовсе попытались сбежать и спрятаться.

Суд не признал самообороной удар ножом в семейной ссоре
Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Уголовное законодательство

Главное сегодня

Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе
В Кремле сообщили о подготовке системы здравоохранения к волне "омикрона"
Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
СМИ: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн