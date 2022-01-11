ВС: Стрельба по убегающему преступнику не может считаться самообороной

Верховный суд РФ дал разъяснения в отношении стрельбы, которую граждане ведут, защищаясь от преступных посягательств. Так, стрельба по убегающим преступникам не может считаться самообороной. Даже если человек серьезно опасался за свою жизнь, то к моменту побега угроза, по мнению ВС РФ, миновала, а значит в применении мер защиты отпала необходимость. Разъяснения были даны в связи с рассмотрением конкретного дела.

Верховный суд РФ изучил кассационное представление прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор присяжных по одному из рассмотренных дел. Коллегия признала обвиняемого виновным в убийстве двух человек и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двоим. Было установлено, что все перечисленные преступления были совершены "при превышении пределов необходимой обороны".

Выяснилось, что был некий конфликт, и в день происшествия он снова вспыхнул. Лица поругались по телефону, и в ходе разговора один из потерпевших кричал, что убьет обвиняемого. "Буквально через несколько минут к дому подъехала машина, поэтому обвиняемый испугался, что оппонент приехал исполнить угрозу. Кроме того, мужчина опасался, что пострадать могут не только он, но и его малолетний внук. Поэтому он взял охотничье ружье и, зарядив его, вышел во двор", - напоминает ТАСС.

Обвиняемый в итоге сделал один выстрел в воздух. После чего двое приехавших бросились к машине, а другие двое - к калитке. Но тогда фигурант выстрелил через забор, в результате ранив одного из мужчин. Затем он вышел из ворот и выстелил в каждого из приехавших. Причем один из них в этот момент пытался сбежать. Квалифицируя действия осужденного, как превышение самообороны, суд принял во внимание наличие между участниками конфликта неприязненных отношений, а также предшествующую ссору по телефону, в ходе которой была озвучена угроза убийством. Было учтено и численное превосходство приехавших гостей, а также тот факт, что они приехали очень быстро и в ночное время.

То есть суд учел, что подсудимый реально опасался за свою жизнь и здоровье. Но при этом его действия явно не соответствовали характеру и опасности посягательства. Тем более, что потерпевшие приехали без оружия. Верховный суд же пришел к выводу, что приговор и апелляционное определение подлежат отмене. Согласно его решению, действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, "если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом". Отмечается, что в таких случаях оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях.

ВС РФ опять же обращает внимание на отсутствие оружия у незваных гостей, а также на то, что непосредственной угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья обвиняемого или членов его семьи потерпевшие не высказывали. И даже на территорию дома не проникли. А после первого выстрела в воздух потерпевшие и вовсе попытались сбежать и спрятаться.