Вышел новый мощный смартфон OnePlus 10 Pro по доступной цене

Компания OnePlus официально представила новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro. Новинка работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Экран с диагональю 6,78 дюйма поддерживает частоту обновления до 120 Гц, сканер отпечатка пальца встроен в поверхность дисплея. Также поддерживается экономичный режим Always-On с частотой обновления 1 Гц.

Основная камера, разработанная совместно с Hasselblad, имеет разрешение 48 Мп, а широкоугольный модуль на 50 Мп может переключаться между углами обзора 110 и 150 градусов. Также в основную камеру встроена система оптический стабилизации изображения.

Аккумулятор OnePlus 10 Pro имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на мощности 80 Вт по проводу через USB-C и беспроводную - на мощности 50 Вт. Проводная зарядка способна зарядить батарею смартфона до ста процентов примерно за полчаса.

Поддерживаются беспроводные стандарты Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2, NFC. Также смартфон оснащен стереодинамиками, разъем для наушников отсутствует. Смартфон работает на базе Android 12 с собственной оболочкой ColorOS.

Стоимость OnePlus 10 Pro в модификации 8/128 Гб составит 4699 юаней (около 55 тысяч рублей), версия 8/256 Гб обойдется в 4999 юаней (59 тысяч), а за 12/256 Гб нужно будет заплатить 5299 юаней (62 тысячи рублей).