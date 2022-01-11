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Вышел трейлер комедии про пластическую хирургию "Доктор Свисток"

Новости
    11.01.2022, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Megogo Distribution представила на YouTube трейлер (18+) российской комедии "Доктор Свисток" - за режиссурой Ары Оганесяна ("Держи удар, детка").

Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
Вышел трейлер мазохистского шоу "Чудаки навсегда"

Расскажет вампука про Арсена из приморского Дагомыса, который с детства мечтал стать пластическим хирургом. И его мечта сбылась. Ну, почти - Арсен устроился в московскую клинику администратором. У героя не было медицинского образования, но у него хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские. И все было у Арсена схвачено, да вот беда - у очередной звезды шоу-бизнеса "свежий тюнинг" взорвался прямо на борту самолета. А вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена. И он вынужден был бежать из столицы в родной город, уверенный, впрочем, что богатый опыт позволит открыть там собственную клинику и сделать этот мир лучше. Ну или, по крайней мере, больше.

Сценарист и продюсер проекта - Константин Трофимов ("Форсаж да Винчи" с Александром Невским, "Стендап под прикрытием"). В ролях: Артем "Непосредственно Каха!" Карокозян, Ирина Безряднова, Микаэл Джанибекян и Мия Зарринг.

В кино - с 17 февраля.

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