Что в кино: "Вестсайдская история", дочь Бодрова, принцесса Диана

В прокате на этой неделе - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, дочь Сергея Бодрова-младшего в главной роли у Николая Хомерики, Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы, культовый "Заводной апельсин" Кубрика и многое другое.

"Вестсайдская история"

Классический бродвейский мюзикл Леонарда Бернстайна был экранизирован Робертом Уайзом и Джеромом Роббинсом в 1961 году. Фильм получил десять "Оскаров", включая главный, моментально став одной из главных жанровых картин в истории. Казалось, в новой киноадаптации постановки переложения трагедии о Ромео и Джульетте из нью-йоркских трущоб нет никакого смысла. Однако Стивен Спилберг рассудил иначе и рискнул дать популярному сюжету новую экранную жизнь. Проект был смелым вдвойне, ведь для голливудского мэтра это - первый музыкальный фильм.

Похоже, именитый режиссёр не прогадал - после первых же показов его версию "Вестсайдской истории" утопили в море любви и критики, и зрители, а на предстоящем "Оскаре", кажется, вопрос заключается только в количестве номинаций.

Как это у него вышло? Многими небезосновательно считающийся морально устаревшим жанр время от времени продолжает всплывать на больших экранах - но либо в виде бесхарактерной имитации ("Ла-Ла Ленд"), либо в качестве мрачной постмодернистской шутки ("Аннетт").

Спилберг же, используя всем хорошо известный материал, попытался осовременить форму и вложил в это всю свою визионерскую мощь, отойдя от архаичной театральщины в сторону большего реализма - конечно, при сохранении броской пышности и отточенной хореографии. Неудивительно, что новшества главным образом коснулись именно внешней стороны - оригинальная история 1957 года, замешанная на противостоянии белых пролетариев с пуэрториканскими иммигрантами, удивительно удачно вписывается в нынешнюю конъюнктуру (разве что теперь слегка были усилены феминистские мотивы). Множество новых поклонников мюзиклы благодаря "Вестсайдской истории"-2021 обретут вряд ли, зато истосковавшиеся ценители примут - принимают уже вовсю - на ура.

"Море волнуется раз"

Фото: kinopoisk.ru

Николай Хомерики перестал пытаться снять большое зрительское кино (после не слишком удачных "Ледокола", "Селфи" и "Девятой") и сделал нечто противоположное. "Нечто" - вообще самое подходящее слово для его новой картины, взявшей между тем главный приз последнего "Кинотавра".

Главные роли исполняют молодые новички - Ольга Бодрова и Валерий Степанов. Пара юных влюблённых скрываются от мирской суеты в хижине в лесу, мучительно переживая и анализируя природу незнакомого для себя чувства. Оно настолько смущает бедняжек, что их отношения едва выходят за черту платонических. Вдобавок барышне время от времени снится один и тот же сон: она стоит одна в квартире, когда город накрывает гигантская морская волна. Навязчивый кошмар, допускающий море (простите) фрейдистских трактовок разной степени тревожности, общение мечущихся тинейджеров тоже не упрощает.

Однажды они встречают странноватых супругов (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), живущих в похожем домике неподалёку. И постепенно заводят с ними причудливую дружбу, завороженно наблюдая за новыми знакомыми и испытывая к ним необъяснимый интерес. Впрочем, не так уж он необъясним - догадаться, в чём тут дело, совсем не трудно, не дожидаясь "твиста" в финальном отрезке ленты.

Общий смысл этой меланхоличной притчи, однако, продолжает ускользать до самых финальных титров - и в этом, очевидно, и заключается авторская задумка: наделяйте, мол, увиденное своими смыслами (ещё бы такое на "Кинотавре" не наградили). И любуйтесь очаровательной непосредственностью молодого актёрского дуэта.

"Спенсер"

Чилиец Пабло Ларраин, четыре года назад поставивший тягучий фильм о первых часах Жаклин Кеннеди после гибели супруга, вновь обратился к теме мук светской львицы - и сделал это в том же узнаваемом стиле (появление Стивена Найта на позиции сценариста ничего принципиально не изменило). И если в случае с убийством Джона Кеннеди ещё можно было изначально (напрасно) ожидать какой-либо динамики, то про принцессу Диану, что называется, сам бог велел снять бессобытийную унылую драму.

Что Ларраин с удовольствием и сделал: два часа мы наблюдаем за тем, как бедная Диана СТРАДАЕТ - от окружающих её условностей, от чопорных родственничков во главе с нелюбимым и во всех отношениях чужим мужем, от их вездесущих прихвостней, от наглых папарацци и их ненасытной аудитории. В то время как она всего-навсего хочет позволить себе и дальше "любить простые вещи" и тоскует по оставленному в благословенном прошлом образу жизни счастливого мидл-класса. Но не дают бездушные дворцовые рептилии.

Единственная видимая причина потратить на "Спенсер" 120 минут жизни - возможность убедиться в том, что Кристен Стюарт давно уже не та потешная болванка для двух с половиной эмоций, какой мы её знали по "Сумеркам", а зрелая актриса. Если вы вдруг всё ещё не в курсе.

"Честный развод"

Фото: kinopoisk.ru

Комедия от сосценариста "Стендапа под прикрытием" Константина Трофимова со схожей концепцией: любитель шутить со сцены куда-то едет по бескрайним просторам России. Качество юмора, естественно, примерно на том же уровне.

Главный герой - богатый мужик по имени Гена (Александр Робак), переживающий развод. В декадентском угаре он знакомится с миловидной девицей (Агата Муцениеце) - эскортницей-мошенницей. Та быстро смекает, какая удача ей привалила. В надежде выдоить растерянного простофилю до капли и обеспечить себе безбедное будущее она уговаривает его поехать в Сочи на фестиваль КВН, о чём он всю жизнь мечтал. По пути к юношеской мечте он с переменным успехом тренируется на поприще стэндапа и всё больше проникается симпатией к шустрой попутчице. Та, естественно, постепенно начинает отвечать взаимностью и забывать об изначальной афере.

Традиционно глупая, полная натянутостей и неправдоподобия российская комедия с соответствующими гэгами - строго для ценителей незыблемого характерного образа Александра Робака.

"Мафия: Смертельная игра"

Фото: kinopoisk.ru

Криминальная драма категории "Б" об италоамериканских бандитах. Парень по имени Джованни отправляется на ужин к своему дяде Анджело на день рождения. Дядя Анджело - большая мафиозная шишка. Папа Джованни ранее погиб при мутных обстоятельствах. А мама передаёт дяде Анджело поздравительный торт. Зная два вышеуказанных факта, догадайтесь, к чему дело идёт.

Серейший, ни на что не претендующий образец, ещё более усреднённый вопиюще бессмысленным локализованным названием (в оригинале было The Birthday Cake), засорённый необязательными персонажами и ведущими в никуда сюжетными линиями, который никак не могут спасти краткосрочные появления известных актёров: Юэн МакГрегор невнятен, Винсент Пасторе (Пусси из "Клана Сопрано") бесполезен, Уильям Фихтнер нелеп, а Вэл Килмер смехотворен.

"Мажоры на мели"

Фото: kinopoisk.ru

Пожилой миллиардер из Монако устал от бестолковости троих своих отпрысков, ведущих праздную жизнь. Вместо того, чтобы сказать им об этом, он зачем-то имитирует собственное разорение, закладывая сей сомнительной уловкой повод для будущих обид, и вывозит семейство во французскую глушь, чтобы они там вынужденно учились уму-разуму. Современные комедии из страны Ришара и де Фюнеса в последнее время радуют крайне редко, и "Мажоры" этой тенденции следуют усердно - смеяться в этом неуклюжем фарсе решительно не над чем.

"Владивосток"

Фото: kinopoisk.ru

Драматический триллер из программы "Кинотавра" от режиссёра нескольких сериалов, "Околофутбола" и, что иронично, клипа на понятно какую песню "Мумий Тролля".

Главный герой (ещё не примелькавшийся актёр Андрей Грызлов), натворив дел во время службы в армии, бежит из части во Владивосток, где у него есть друг (Иван Шахназаров; его знаменитый отец ленту спродюсировал). Прячась в притоне среди китайских гастарбайтеров и прочих маргинальных личностей, паренёк знакомится с очаровательной, но взбалмошной особой (ещё одно относительно свежее имя - Анастасия Талызина). На беду, та никак не может отделаться от внимания своего бывшего "папика" (Виталий Кищенко), с которым романтично настроенная прелестница некогда сбежала от родителей из Москвы. Но протагонисту приключений мало - "зацепила" его столичная штучка, невпопад без умолку сыплющая названиями известных фильмов, и он ввязывается в новые неприятности. С предсказуемо печальным исходом.

Средней руки триллер с зачастую маловразумительной мотивацией персонажей оставляет в некотором замешательстве. Очевидно, создатели "Владивостока" тоже что-то подобное почувствовали, и поэтому попытались подстраховаться обезоруживающе бесхитростной интертекстуальной шуткой перед финальными титрами: услышавший историю профессиональный сценарист заявляет, что для кино она-де "слишком сложна".

"Большой красный пёс Клиффорд"

Фото: kinopoisk.ru

Новая экранизация книг Нормана Бриджвелла, ранее адаптированных для телевидения.

Как и следует из названия, в центре внимания - здоровенная собака нетипичного окраса. Её случайно приобретает в волшебном магазинчике одинокая девочка-аутсайдер. Вместе с дядей-неудачником она пытается укрыть питомца от опасного внимания окружающих, что по понятным причинам весьма проблематично. А тут ещё за необычным животным начинает гоняться злобная и алчная корпорация.

Безобидная и порой милая безделушка для семейного просмотра, несмотря на место действия (Нью-Йорк), обладающая заметным английским акцентом. Чему в немалой степени способствует небольшая, но важная роль Джона нашего Клиза. Кстати, уже заявлен сиквел.

"Календарь дьявола"

Фото: kinopoisk.ru

Франко-бельгийский хоррорец про бывшую танцовщицу, прикованную теперь к инвалидному креслу. Подружка привозит ей из Германии странную штуковину - деревянный календарь с конфетками. Съела конфетку, загадала желание - желание исполнилось. Только, понятно, со зловещими нюансами. Что не должно удивлять, ведь немцы, по мнению их соседей, всё ещё "жутковатый народец" (это цитата).

Не слишком презентабельный и не особо оригинальный (но очень старающийся таковым казаться) ужастик с избитой моралью о важности быть осторожным в желаниях к концу зачем-то вдобавок кидается в сомнительные темпоральные дебри.

"Заводной апельсин"

Фото: kinopoisk.ru

Шедевр великого Стэнли Кубрика, экранизация культовой антиутопии Энтони Бёрджесса, превзошедшая оригинал и ставшая непререкаемым эстетическим эталоном на века. Ко всему прочему - пожалуй, лучшая роль Малкольма Макдауэлла, которого мы привыкли видеть совершенно другим.

Также в кино: американские хоррор "Женщины в чёрном" и ромком "Любовь, любовь, любовь", российские комедии "Чиновник" и "Здравствуй, Дедушка Мороз!", итальянская документалка "Помпеи: Город грехов", запись британской постановки "Щелкунчика", фильм-концерт популярной K-Pop/хип-хоп-группы Monsta X: The Dreaming, сборник датских короткометражных триллеров Best Thriller Shorts 2.

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.