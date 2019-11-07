Рисовальщик комиксов при этом у нас еще за рассказчика - за доктора Ватсона, значит, по всем приметам. Ну а Ростов-Цыганов, стало быть, - за Шерлока. Правда, Шерлок из него третьесортненький, не семи пядей во лбу, прямо сказать. Выглядит-то солидно, одет по-модному, бегает, дерется, но в то же время ему, например, требуется консультация специалиста в раскрытии значения такого загадочного символа, как пятиконечная звезда, нарисованного на извлеченном из тела жертвы яйце. Не знает наш питерский Шерлок, что такое пентаграмма, видите ли. Откуда ж ему знать-то? Вот и ходит по темным улицам и сует людям под нос это яйцо.

Некоторое представление о фильме "Девятая", исходя из вышеизложенного, уже можно составить. Вполне правомерно будет определить его как попытку выехать на волне успеха "Гоголя" - эпигонская сущность не то что не скрывается, а чуть ли не прямым текстом проговаривается. Эстетика дореволюционной России, смешанная с пропущенной через мясорубку поп-культуры эстетикой Викторианской эпохи и кинокомиксами, мистика, детектив, кровавые убийства - все это на месте. Но в "Гоголе" оно работало, а в "Девятой" не работает, хоть ты тресни.

Взять главного героя. Незыблемый образ Евгения Цыганова, индиффирентно плывущий по течению заторможенный меланхолик, прекрасно вписался в отмороженную нуарную фактуру "Мертвого озера", здесь же он лишь тоску нагоняет. Совершенно бестолковая и плоская фигура, снабженная предысторией такой унылой, что если сдуть с нее пыль, то под слоем этой пыли окажется штамп завода по производству унылых предысторий, закрытого ввиду невостребованности продукции еще при царе, и любовной линией качества приблизительно схожего. Ни ума, ни шарма, ни намека на индивидуальность - поневоле заскучаешь по припадочному Саше Петрову (впрочем, как раз Гоголь-то у Петрова вышел на зависть самобытный).

Тоску могла бы развеять палитра колоритных второстепенных персонажей, и Дмитрий Лысенков честно старается, изрекая чернушные шутки и выпячивая изо всех сил харизму, но ни его стараний, ни его харизмы, ни шуток недостаточно. А кроме него есть только англичанка-медиум, которая аутентично бы смотрелась разве что в "Битве экстрасенсов", Юрий Колокольников в маленькой роли ее компаньона и чудовищно фальшивящий Евгений Ткачук ("В Кейптаунском порту…") в роли совсем уж крошечной и скоротечной. И в этих трех соснах, по идее, нужно искать загадочного убийцу в черном.

Теперь самое смешное. Когда личность убийцы раскрывается, закадровый голос Лысенкова произносит что-то в духе: "Ну да, вот этот человек - убийца. Какие еще варианты? Больше и некому, с самого начала было понятно". Причем закадровый голос Лысенкова - это без преувеличения движущая сила сюжета. Голос и сопровождаемые им картинки - анимированные вставки в стиле комикса. Нарисованы они симпатично, вопросов нет. Вернее, не было бы, будь этот прием чисто декоративной финтифлюшкой. Но именно посредством этих картинок и голосовых комментариев нам регулярно объясняют, что вообще происходит и почему. Иными словами, делают то, для чего существуют изобразительные средства кинематографа и сценарий. Которыми фильм "Девятая" явно обделен. Потому что кинокомикс, и Скорсезе ясно, - это не кино плюс комикс, все несколько сложнее.

Команде из целых пяти сценаристов и режиссера Николая Хомерики, вновь совершающего поползновения в сторону массового кино, истина сия почему-то недоступна. Казалось бы: проверенная формула, богатый сеттинг, бодрая завязка, бюджет вроде сравнительно нехилый - сложно облажаться. Тем не менее "Девятой" хватает не более чем на несколько красивых кадров и живописно изуродованных трупов - при откровенно бедном в целом визуале (вспомним, до чего был изыскан в этом плане "Дуэлянт" и нажористо хтоничен "Гоголь") с вырвиглазной графикой - и актуальную политическую сатиру, которая так необходима в мистическом триллере про Петербург XIX века. Зато создателям "Гоголя" должно польстить: когда-то "Звездные войны" породили бездну однотипных клонов, теперь вот у нас "Гоголь" моду задает. Оно и неплохо, пожалуй, но лучше б с душой этим заниматься, а не как попало.

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