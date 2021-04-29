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Вышел трейлер "Честного развода" с Робаком и Муцениеце

Новости
    29.04.2021, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился первый трейлер российской романтической комедии "Честный развод", сразу кроющий козырями - голой актрисой и поэтессой Агатой Муцениеце в душе.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел финальный русский трейлер продолжения "Кролика Питера"

Главную мужскую роль в картине исполнил вездесущий Александр Робак. И он тоже не сильно одет, а также озадачен.

Сюжет. Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя четверть века жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное. А именно - "наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи". Причем подталкивает его к этому новая веселая знакомая - "прекрасная девушка очень легкого поведения", которая уверена, что "талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора". После чего у Гены помимо семейных бедствий начинаются и финансовые.

Режиссер - Роман Кульнев ("Последний романтик"), сценарием озадачился автор скрипта чудовищной комедии "Стендап под прикрытием".

Премьера - 2 декабря.

Трейлер можно посмотреть на YouTube.

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