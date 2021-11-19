Вышел тизер комедии с Муцениеце и Робаком "Честный развод"

Опубликован тизер комедии "Честный развод" с Агатой Муциенице и Александром Робаком.

По сюжету Гена (Робак), "отказавшийся от бурной молодости и мечты стать звездой КВН" ради семьи, вдруг узнаёт от жены, что та считает его скучным и хочет развода. После этого он решает наверстать упущенное и отправляется на фестиваль КВН в Сочи в компании с новой знакомой - "девушкой очень лёгкого поведения" (Муцениеце). Которая, похоже, злоупотребляет доверием Геннадия.

Режиссёр - Иван Кульнев ("Человек из банки", "Последний романтик"), сценарист - Константин Трофимов ("Стендап под прикрытием", грядущие "Булки").

Премьера - 9 декабря.