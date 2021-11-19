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Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус "Булки"

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    19.11.2021, 14:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер новой комедии "Булки". В главной роли - Кристина Асмус.

Фото: kinopoisk.ru
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После драматичного расставания с мужчиной жительница Подмосковья по имени Таня самостоятельно отправляется на Бали, но вместо этого почему-то оказывается на Шри-Ланке. С сильного похмелья, без денег и документов. Но ей удаётся найти своё место в новых обстоятельствах: девушка мастерски печёт булки. Правда, это не вызывает восторга у местных сёрферов.

Режиссер - Олег Асадулин ("Стендап под прикрытием"). Сценаристы - Михаил Зубко ("Стендап под прикрытием", "За гранью реальности", Happy End) и Константин Трофимов ("Стендап под прикрытием", "Честный развод").

Также в ролях: Борис Дергачев, Марк Богатырев, Арсений Робак, Валентина Мазунина, Юлия Топольницкая и другие.

Премьера - весной 2022 года.

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