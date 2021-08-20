Дочь Сергея Бодрова сыграла главную роль в фильме Николая Хомерики

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга снялась в главной роли в кино.

Как сообщает StarHit, 23-летней актрисе досталась роль в картине "Море волнуется раз" Николая Хомерики.

Она играет девушку Сашу, которая вместе с любимым человеком в исполнении Валерия Степанова "сбегает от всего мира в старый дом в глухом лесу". А там им встречаются "загадочные супруги", которых играют Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Новые знакомые сильно напоминают молодым людям их самиих, и это "должно помочь им разобраться в своих чувствах".

Премьера картины состоится на "Кинотавре".

Также известно, что ранее молодая актриса исполнила одну из главных ролей в мелодраме Анастасии Нечаевой "Велга", который пока не вышел.

Бодрова окончила ГИТИС, играет в театре "Мастерская Петра Фоменко".

В прошлом году Ольга вышла замуж за коллегу - актёра Театра имени Маяковского и "Самого доброго театра" Сергея Быстрова, при этом фамилию менять не стала.