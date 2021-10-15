Вышел трейлер семейного фильма "Большой красный пес Клиффорд"

В Сети появился финальный трейлер семейной картины "Большой красный пес Клиффорд" (Clifford the Big Red Dog). Премьера в России - 2 декабря.

Фильм снят по одноименной книге Нормана Бридвелла, которая увидела свет ещё в 1963 году. В 2000-2003 годах по ней был выпущен мультипликационный сериал.

В трейлере показана встреча Эмили и Клиффорда - девочка получает его в подарок со словами "он вырастет настолько, насколько ты его любишь". Утром щенок оказывается трёхметровым и дядя Кейси, который присматривает за племянницей во время командировки сестры, не готов к такому вызову. Щенок невинно играет в парке с шарами-зорбами с людьми внутри, неуклюже сносит пару столбов, и вот за его поимку уже назначают награду.

Режиссер - Уолт Бекер ("Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение").

В ролях: Джей Уайтхолл ("Благие знамения", "Круиз по джунглям"), Дэрби Кэмп ("Наш последний разговор", "Большая маленькая ложь").