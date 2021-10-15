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Майкл Шин покрасил волосы для второго сезона "Благих знамений"

Новости
    15.10.2021, 10:27
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Съемки второго сезона успешного и крайне уморительного сериала "Благие знамения" (Good Omens) на основе творческого замысла покойного Терри Пратчетта и его коллеги и продолжателя Нила Геймана, по-видимому, не за горами. Об этом можно судить по косвенным признакам: так, валлийский актер Майкл Шин внезапно стал белокурым, точь-в-точь как его герой, уже полюбившимся многим ангел Азирафаэль.

Шин опубликовал фотографию в своем аккаунте в Twitter c подписью: "Оттенки серого".

От его напарника, беса Кроули (роль которого сыграл Дэвид Теннант) вестей пока не поступало.

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