Майкл Шин покрасил волосы для второго сезона "Благих знамений"

Съемки второго сезона успешного и крайне уморительного сериала "Благие знамения" (Good Omens) на основе творческого замысла покойного Терри Пратчетта и его коллеги и продолжателя Нила Геймана, по-видимому, не за горами. Об этом можно судить по косвенным признакам: так, валлийский актер Майкл Шин внезапно стал белокурым, точь-в-точь как его герой, уже полюбившимся многим ангел Азирафаэль.

Шин опубликовал фотографию в своем аккаунте в Twitter c подписью: "Оттенки серого".

От его напарника, беса Кроули (роль которого сыграл Дэвид Теннант) вестей пока не поступало.