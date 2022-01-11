Заглянем за горизонт: кто увезет "Оскаров" домой?

"Золотой глобус" определился с лауреатами, и внимание общественности переключилось на предстоящий сезон "Оскара". Он во многом необычен.

Первая необычность: академики "Оскара" всегда нескрываемо ориентировались на вердикты "Золотого глобуса" - на что обратить пристальное внимание, что сейчас в моде, в конъюнктуре, "в струе"? Но теперь "Глобус" в центре скандала, его бойкотируют, с ним опасаются иметь дело, как с прокаженным. Он сам оказался "не в струе" новейших моральных установлений, не запасся заблаговременно нужным количеством цветных экспертов - и теперь в опале. Даже его новые лауреаты не прибыли на церемонию, чтобы улыбнуться телекамерам, которых тоже не было. И вот вопрос: не поддадутся ли академики соблазну лишний раз заявить о своей неприязни к отщепенцам, не только проигнорировав его "рекомендации", но и голосуя ровно наоборот? Маловероятно, конечно, но в столь безумный год и такое не исключено. В этом случае обласканные "Глобусом" фильмы - "Власть пса" и "Вестсайдская история" могут не досчитаться заслуженных ими Академических премий.

Вторая необычность: год начался с пандемийного хаоса, и он нарастает. Первым сломался кинофестиваль Санденс в штате Юта, США: за считанные дни до старта он объявил, что под напором развивающейся волны пандемии он переносит все свои показы онлайн. За ним Берлинале перенес в виртуал работу своего Кинорынка, второго по масштабам в Европе. Сам фестиваль пока обещают провести в очном режиме, но впереди еще месяц, ситуация с ковидом в Германии на глазах ухудшается, и никто не может с уверенностью сказать, что и Берлинале с его конкурсами тоже не уйдет в интернет. О напряженности в его администрации говорит уже тот факт, что до сих пор не объявлены конкурсные программы, которые Берлинале обычно начинает публиковать загодя интригующими порциями.

Церемония "Оскара" назначена на 27 марта, но ей должны предшествовать церемонии вручения премий великого множества американских профессиональных гильдий, а их календарь уже сбит, церемонии сгрудились на оставшихся десяти неделях - началась толкотня, суета, борьба за свободные "ниши" в календаре, за пригодные по санитарным условиям помещения - достаточно просторные или на открытом воздухе. При этом никто не может быть уверен, что omicron в своем наступлении не повлияет и на сроки самого "Оскара".

Тем не менее разнообразные оракулы и пифии приступили к публикации своих прогнозов и предположений относительно возможных фаворитов "Оскара". И все сходятся на том, что фронтраннером в этом году безусловно выступает вестерн "Власть пса" Джейн Кэмпион. Обласканная славой австралийка была первой в истории женщиной, завоевавшей Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а так как магия имен, чисел и казусов действует даже на академиков, то она вполне может стать третьей, после Кэтрин Бигелоу и Хлое Чжао, женщиной, заполучившей главного "Оскара".

Кадр из фильма "Власть пса" Фото: kinopoisk.ru

Кто ее вероятные соперники? Скорее всего, это Пол Томас Андерсон с "Лакричной пиццей", Стивен Спилберг с "Вестсайдской историей", Кеннет Брана с "Белфастом", Дени Вильнев с "Дюной" и Адам Маккей с "Не смотрите вверх". Каковы их шансы:

Я бы сразу отмел апокалиптическое фэнтези Маккея: "Не смотрите вверх" имел смешанный прием у критики и при всей его амбициозности у него слишком много художественных проколов. Не думаю даже, что есть серьезные шансы у играющих там звезд от Мерил Стрип до Леонардо ДиКаприо. Хотя в число номинантов они скорее всего попадут.

Наверняка окажется в списке избранных и Пол Томас Андерсон, еще никогда не получавший Академических премий. Для академических вкусов он снимает слишком артхаусное кино, и скорее всего его удел - быть вечным номинантом, пока не придет пора наградить его за выдающийся вклад в киноискусство.

Безупречна работа Стивена Спилберга в "Вестсайдской истории" и, по большому счету, он заслуживает всех премий мира, но само существование одноименного фильма 1961 года, получившего 10 "Оскаров", наверняка вызовет бурю соображений, далеких от искусства, - типа "Не слишком ли?". Конечно, найдутся и столь ярые поклонники картины Роберта Уайза, что им сама попытка превзойти идеал (а Спилберг его реально превзошел) покажется кощунственной.

"Белфаст" Кеннета Браны уже получил Приз зрительских симпатий в Торонто и по традиции автоматически считается сильным претендентом на "Оскар". Но эта черно-белая военная сага плохо прошла в кинотеатрах, да и пресса не была единодушной в ее оценках.

Насчет "Дюны" Вильнева я не рискую делать никаких прогнозов: мне картина активно не нравится, кажется непомерно скучной и по всем параметрам уступающей классической версии Дэвида Линча. Соглашусь с тем, что я ничего не смыслю в современных прочтениях фантастики и умолкну - академикам виднее.

Что касается лучшего фильма на иностранном языке, то я почти уверен, что на этот статус обречена японская драма "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути - более сильных конкурентов у нее, по-моему, нет.

То есть всё говорит о том, что оба главных "Оскара" улетят в Австралию и Японию. Буду рад ошибиться.