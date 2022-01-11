Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 453-ФЗ "О заявлении Российской Федерации в связи с реализацией Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)"

Новости

Лыжников Норвегии и Швеции подозревают в манипуляциях со смазками 22:48
В Беларуси задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ 22:29
Ученые объяснили, как простуда может защищать от заражения COVID-19 22:21
Более 500 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 21:43
Ассоциацию национальных театров возглавил Валерий Фокин 21:36
На солдат, осквернивших памятник павшим воинам, завели уголовное дело 21:34
Видео: Миротворцы в Казахстане охраняют объекты с помощью беспилотников 21:18
Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается 21:06
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 21:06
Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 -19 января 21:05
Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана 21:00
Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети 20:53
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон" 20:12
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 20:09
Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА 19:52
Австрийский и венгерский дипломаты поблагодарили РФ за эвакуацию из Алма-Аты 19:51
Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 19:32
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 19:27
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 19:15
Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества 19:00
Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов 18:24
Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы 18:23
Генсек ОДКБ посетит Казахстан и встретится с властями страны 18:06
Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет 18:03
Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 453-ФЗ "О заявлении Российской Федерации в связи с реализацией Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Российская Федерация, ссылаясь на параграф 3 статьи 24 Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 года в редакции Протокола об изменениях от 3 июня 1999 года, заявляет, что в соответствии с параграфом 6 статьи 1 Единых правовых предписаний к договору о международной железнодорожной перевозке грузов (ЦИМ) (Приложение В к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) будет применять Приложение В к перевозкам, осуществляемым на части железнодорожной инфраструктуры:

1) от пограничной железнодорожной станции Мамоново до железнодорожной станции Дзержинская-Новая (60 км);

2) от пограничной железнодорожной станции Железнодорожный до железнодорожной станции Черняховск (48 км);

3) от железнодорожной станции Калининград-Сортировочный до порта Калининград (3,777 км);

4) от пограничной железнодорожной станции Бусловская до государственной границы с Финляндской Республикой (2,7 км);

5) от пограничной железнодорожной станции Светогорск до государственной границы с Финляндской Республикой (0,5 км);

6) от пограничной железнодорожной станции Вяртсиля до государственной границы с Финляндской Республикой (1 км);

7) от пограничной железнодорожной станции Кивиярви до государственной границы с Финляндской Республикой (3,7 км).

Статья 2

Последующие решения о применении Приложения В к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 года в редакции Протокола об изменениях от 3 июня 1999 года к перевозкам, осуществляемым на участках железнодорожной инфраструктуры, принимает Правительство Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин