Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 453-ФЗ "О заявлении Российской Федерации в связи с реализацией Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Российская Федерация, ссылаясь на параграф 3 статьи 24 Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 года в редакции Протокола об изменениях от 3 июня 1999 года, заявляет, что в соответствии с параграфом 6 статьи 1 Единых правовых предписаний к договору о международной железнодорожной перевозке грузов (ЦИМ) (Приложение В к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) будет применять Приложение В к перевозкам, осуществляемым на части железнодорожной инфраструктуры:

1) от пограничной железнодорожной станции Мамоново до железнодорожной станции Дзержинская-Новая (60 км);

2) от пограничной железнодорожной станции Железнодорожный до железнодорожной станции Черняховск (48 км);

3) от железнодорожной станции Калининград-Сортировочный до порта Калининград (3,777 км);

4) от пограничной железнодорожной станции Бусловская до государственной границы с Финляндской Республикой (2,7 км);

5) от пограничной железнодорожной станции Светогорск до государственной границы с Финляндской Республикой (0,5 км);

6) от пограничной железнодорожной станции Вяртсиля до государственной границы с Финляндской Республикой (1 км);

7) от пограничной железнодорожной станции Кивиярви до государственной границы с Финляндской Республикой (3,7 км).

Статья 2

Последующие решения о применении Приложения В к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 года в редакции Протокола об изменениях от 3 июня 1999 года к перевозкам, осуществляемым на участках железнодорожной инфраструктуры, принимает Правительство Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин