Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 456-ФЗ "Об упразднении Ельцовского районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Целинного районного суда Алтайского края"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Ельцовский районный суд Алтайского края, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Целинного районного суда Алтайского края;

2) установить, что юрисдикция Целинного районного суда Алтайского края распространяется на территории Ельцовского и Целинного районов Алтайского края в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 2

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" образовать в составе Целинного районного суда Алтайского края постоянное судебное присутствие в селе Ельцовка Ельцовского района Алтайского края.

Статья 3

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 1 и 2 настоящего Федерального закона.

2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин