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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 456-ФЗ "Об упразднении Ельцовского районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Целинного районного суда Алтайского края"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Ельцовский районный суд Алтайского края, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Целинного районного суда Алтайского края;

2) установить, что юрисдикция Целинного районного суда Алтайского края распространяется на территории Ельцовского и Целинного районов Алтайского края в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 2

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" образовать в составе Целинного районного суда Алтайского края постоянное судебное присутствие в селе Ельцовка Ельцовского района Алтайского края.

Статья 3

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 1 и 2 настоящего Федерального закона.

2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин