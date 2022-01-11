Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 456-ФЗ "Об упразднении Ельцовского районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Целинного районного суда Алтайского края"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года
Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":
1) упразднить Ельцовский районный суд Алтайского края, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Целинного районного суда Алтайского края;
2) установить, что юрисдикция Целинного районного суда Алтайского края распространяется на территории Ельцовского и Целинного районов Алтайского края в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона.
Статья 2
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" образовать в составе Целинного районного суда Алтайского края постоянное судебное присутствие в селе Ельцовка Ельцовского района Алтайского края.
Статья 3
1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 1 и 2 настоящего Федерального закона.
2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации В. Путин