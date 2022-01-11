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11.01.2022 13:17
Рубрика: Экономика

Заменить средство реабилитации инвалида стало проще

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

При замене инвалидной коляски или протеза инвалидам больше не нужно подавать отдельного заявления на проведение медико-технической экспертизы устройства.

Фото: РИА Новости
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Достаточно одного заявления на замену средства реабилитации или на его компенсацию, если оно было куплено человеком самостоятельно на свои средства. Принимать решение о необходимости проведения медико-технической экспертизы Фонд социального страхования будет самостоятельно, если изделие вышло из строя, а после истечения срока эксплуатации кресел-колясок и ортезов их замена будет проводиться без дополнительных проверок. Приказ об этом подписал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Ранее для того, чтобы заменить средство реабилитации, человек вынужден был писать два заявления в Фонд социального страхования: одно - с просьбой о замене изделия, а второе - с просьбой о проведении медико-технической экспертизы, на основании которой делался вывод о необходимости его замены. По словам министра, это создавало неудобства для людей с инвалидностью, учитывая, что в 90% случаев ортезы вообще не подлежат ремонту.

Приказ минтруда убирает один из бюрократических барьеров, считает председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. "Это поможет гражданам тратить как можно меньше времени на неудобные и длительные процедуры", - сказал он.

Также сегодня заявление на замену средства реабилитации и возмещение расходов за него можно подать удаленно на портале госуслуг. Получить новое средство реабилитации граждане с инвалидностью могут не только по месту регистрации, но и месту своего проживания (нахождения).

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