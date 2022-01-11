Западу предложили дать возможность России вступить в НАТО

Западу необходимо изменить свое отношение к России, и предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта, считает норвежский отставной генерал-лейтенант Роберт Моод. Об этом он заявил в статье в норвежском издании Aftenposten.

Он также предложил отложить конфронтацию и вести переговоры с Россией в ключе взаимного уважения, личных контактов и вовлеченности всех сторон.

"Может быть, - предположил Моод, - НАТО стоит больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, а также призвать своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории"?

По его словам, "если мы не начнем мыслить иначе, мы, вероятно, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам".

Моод также отметил, что Россия так и не была принята в круг западных стран за прошедшие с распада СССР тридцать лет, а риторика НАТО в Совете Россия-НАТО больше похожа "на унижение, а не на диалог".