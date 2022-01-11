Новости

Foreign Affairs: Блокировка "Северного потока-2" не нанесет ущерба экономике России 11:03
В Москве избили двух мужчин из-за штрафов за ПДД 10:58
В Южной Корее при крушении истребителя F-5 погиб пилот 10:57
Кабмин поддержит создание туристического кода в исторических городах 10:51
Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых 10:49
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве 10:41
К юбилею Константина Хабенского на ТВ покажут фильмы с его участием 10:39
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена 10:25
СМИ: Вашингтон тайно одобрил дополнительные 200 миллионов долларов для Киева 10:19
Западу предложили дать возможность России вступить в НАТО 10:14
Орловская область отменит QR-коды 10:13
Татьяна Тарасова снова госпитализирована 10:09
Названо время стабилизации цен на брус и доски 10:00
В Латвии обнаружили партию наркотиков на сумму в 30 миллионов евро 09:43
Захарова: РФ готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности 09:42
Противолодочный комплекс "Ответ" принят на вооружение 09:35
Токаев: Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена 09:32
Токаев: Попытки госпереворота в Казахстане провалились 09:21
Атомные подлодки "Антей" вооружат сотней ракет и торпед 09:11
Президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова премьером 08:33
Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса 08:05
Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве 07:58
Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения 07:35
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли 07:25
Reuters: В США выявлено более 1,3 млн случаев коронавируса за сутки 07:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
11.01.2022 10:14
Рубрика: В мире

Западу предложили дать возможность России вступить в НАТО

Текст: Константин Волков

Западу необходимо изменить свое отношение к России, и предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта, считает норвежский отставной генерал-лейтенант Роберт Моод. Об этом он заявил в статье в норвежском издании Aftenposten.

В США назвали бесполезных для НАТО членов альянса

Он также предложил отложить конфронтацию и вести переговоры с Россией в ключе взаимного уважения, личных контактов и вовлеченности всех сторон.

"Может быть, - предположил Моод, - НАТО стоит больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, а также призвать своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории"?

По его словам, "если мы не начнем мыслить иначе, мы, вероятно, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам".

Моод также отметил, что Россия так и не была принята в круг западных стран за прошедшие с распада СССР тридцать лет, а риторика НАТО в Совете Россия-НАТО больше похожа "на унижение, а не на диалог".

В мире Европа Норвегия Россия и НАТО

Главное сегодня

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
Грушко: Россия едет на Совет Россия-НАТО с реалистичными ожиданиями
Токаев: Попытки госпереворота в Казахстане провалились
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках