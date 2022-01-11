Запущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Ракета, запущенная во вторник КНДР, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

По информации правительственных источников агентства, данных о каком-либо ущербе японской территории в результате запуска не поступало. Сейчас специалисты устанавливают тип ракеты, передает ТАСС.

Напомним, во вторник утром стало известно о запуске Северной Кореей снаряда неустановленного типа. Японские власти призвали суда не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

КНДР пока не прокомментировала свой запуск.