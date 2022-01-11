"Зеленая революция" не избавит Европу от сырьевой зависимости от России

Чиновники Евросоюза обсуждают возможность признания атомной энергии чистой, а газовой генерации - "получистой", которую можно использовать в переходный период декарбонизации экономики. Оба факта свидетельствуют, что Европа пусть на время, но смирилась со своей зависимостью от импорта энергетического сырья, в первую очередь из России, чтобы не допустить повторения еще не окончившегося энергетического кризиса.

Более того, сильную озабоченность на Западе вызвал прогресс в переговорах России и Китая по поводу строительства газопровода "Сила Сибири-2", которое планируют начать только в 2024 году. В ЕС опасаются, что увеличение объемов поставок в Китай может создать дефицит газа в Европе.

При этом хотя Брюссель не признает, что рекордное подорожание газа и электричества стало следствием необдуманно быстрого отказа от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых, в отношении традиционных видов генерации позиция Европы становится значительно мягче. Фактически сейчас намечено три сценария развития энергетики Евросоюза, которые вероятнее всего будут реализовываться в симбиозе.

Первый путь, уже проторенный - увеличение мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе солнца и ветра. Прошлый год показал, что их использование требует создания резервных мощностей традиционной генерации и, соответственно, больших запасов топлива. И пока не будут созданы надежные и безопасные средства для хранения и передачи больших объемов энергии, от этой необходимости не уйти. С учетом, что к 2050 году уровень потребления энергии в ЕС должен удвоиться, то соответственно будет расти импорт сырья, несмотря на рост доли генерации ВИЭ.

Второй путь - водородная энергетика. В Европе пока признают только "зеленый водород", полученный методом электролиза на основе энергии солнца и ветра. Он дорогой, но даже отбросив вопрос цены, мощностей ВИЭ для производства его нужного количества недостаточно. А с учетом роста потребления энергии, свободные мощности для этого будут не расти, а уменьшаться. Выход один, признать "голубой водород", получаемый из природного газа с улавливанием углерода. То есть импортировать природный газ и производить на месте водород или импортировать уже готовый водород, например, из России, если будет изобретен рентабельный и безопасный способ его транспортировки.

На модернизацию старых европейских АЭС и строительство новых понадобится около 550 млрд евро

Третий сценарий возможен, если Евросоюз официально признает атомную энергетику чистой. Казалось бы, такой вариант обеспечит независимость Европы от импорта энергоресурсов. Но строительство атомных электростанций (АЭС) процесс весьма долгий и очень дорогой. Рекорд по срокам строительства одного атомного реактора поставил "Росатом" в Китае. Энергоблок N 3 Тяньваньской АЭС был запущен чуть менее чем за пять лет после начала строительства. Как правило, на пуск одного реактора уходит 6-10 лет, а иногда и больше. Пока в Европе бурного строительства АЭС нет даже в планах. Поэтому потребность стран Европы в ископаемом топливе в ближайшие десятилетия никуда не исчезнет. Она сохраняется даже во Франции, где на долю АЭС приходится 70% (в ЕС - 21%) генерации электричества.

Трансуглеродный налог де-факто будет работать против экономики Евросоюза

Кроме этого, как отметил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, даже в случае бурного развития атомной энергетики Европа останется импортозависимой. С 2016 года топливный уран в Европе не производится. Его придется импортировать из Казахстана, Австралии, России или Африки. По мнению Симонова, освободиться от сырьевой зависимости Европа никогда не сможет, - это утопия. Она может лишь выбирать от кого зависеть. В случае с развитием ВИЭ - это будет Китай, Австралия или африканские страны, где есть запасы редкоземельных металлов. В случае с углеводородами - это Россия, арабские страны или США. Отсюда попытки снизить эту зависимость через введение трансуглеродного налога. Но в результате из-за роста цен на энергоресурсы он будет работать против европейской экономики, уточняет эксперт.

Если нефтегазовая отрасль попадет под действие трансуглеродного регулирования (ТУР), то в цену углеводородов будет включена плата за выбросы парниковых газов при добыче и переработке сырья. В этом случае для России потери могут оказаться заметными - по оценке VYGON Consulting, в 2035 году при цене СО2 в европейской торговой системе 140 евро за тонну они могут составить до 3 млрд евро.

Но это сравнительно небольшая величина по сравнению с тем, что будут вынуждены платить потребители углеводородов, считает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Для сравнения, при расчете на весь объем потребления углеводородов при той же цене СО2 европейские потребители заплатят около 350 млрд евро в год.

Задуманная как протекционистская мера - ТУР приведет лишь к удорожанию импорта энергоресурсов для Европы, считает Симонов. Результатом этого станет инфляция, которая уже в прошлом году побила многолетние рекорды, и рост цен на все товары. При этом импортировать сырье Европе все равно придется, подчеркивает эксперт.