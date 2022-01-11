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Зендея предупредила, кому не стоит смотреть новый сезон "Эйфории"

Новости
    11.01.2022, 11:50
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская актриса Зендея сделала предупреждение поклонникам, собирающимся смотреть новые серии "Эйфории". Второй сезон подростковой драмы вышел накануне и, судя по всему, получился весьма тяжелым в эмоциональном плане.

25-летняя актриса, исполнившая главную роль, заявила, что нынешний сезон предназначен только для зрелой аудитории.

По ее словам, он даже более эмоциональный, чем предыдущий, и может быть весьма трудным для просмотра некоторым людям.

- Пожалуйста, смотрите его только в том случае, если вам комфортно. Берегите себя и знайте, что вас в любом случае любят, и я все равно чувствую поддержку, - написала девушка в соцсетях.

Оригинальный сериал выходит по воскресеньями на HBO Max, в России его показывает "Амедиатека". В центре сюжета - 17-летняя школьница с наркозависимостью, которая после реабилитации возвращается домой и вновь погружается в мир саморазрушения.

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