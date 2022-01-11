Зендея предупредила, кому не стоит смотреть новый сезон "Эйфории"

Американская актриса Зендея сделала предупреждение поклонникам, собирающимся смотреть новые серии "Эйфории". Второй сезон подростковой драмы вышел накануне и, судя по всему, получился весьма тяжелым в эмоциональном плане.

25-летняя актриса, исполнившая главную роль, заявила, что нынешний сезон предназначен только для зрелой аудитории.

По ее словам, он даже более эмоциональный, чем предыдущий, и может быть весьма трудным для просмотра некоторым людям.

- Пожалуйста, смотрите его только в том случае, если вам комфортно. Берегите себя и знайте, что вас в любом случае любят, и я все равно чувствую поддержку, - написала девушка в соцсетях.

Оригинальный сериал выходит по воскресеньями на HBO Max, в России его показывает "Амедиатека". В центре сюжета - 17-летняя школьница с наркозависимостью, которая после реабилитации возвращается домой и вновь погружается в мир саморазрушения.