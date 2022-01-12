Триста лет назад - 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату "О должности Генерал-прокурора" была учреждена российская прокуратура.

"Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору", - говорилось в указе.

Спустя несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах. А 18 января Петр I назначил Павла Ивановича Ягужинского первым генерал-прокурором Сената. Представляя его сенаторам, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть".

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 года "О должности Генерал-прокурора": "И понеже сей чин - яко око наше и стряпчий о делах государственных".

Указ устанавливал основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Ягужинский довольно быстро занял ключевые позиции в государственных делах, играя, по существу, роль второго лица в империи после Петра I. По выражению русского историка В.О. Ключевского, генерал-прокурор становится "маховым колесом всего управления". Императора вполне удовлетворяла активная деятельность Ягужинского, и он во всем поддерживал его. Петр I не раз говорил своим приближенным: "Что осмотрит Павел, так верно, как будто я сам видел".

Павел Иванович Ягужинский.

По отзывам современников, Ягужинский был видный мужчина, с лицом неправильным, но выразительным и живым, со свободным обхождением, капризный и самолюбивый. Он был очень умен и деятелен. За один день Ягужинский делал столько, сколько другой не успевал за неделю. Мысли свои выражал без лести перед самыми высокими сановниками и вельможами, порицал их смело и свободно. Талантливый и ловкий, он не робел ни перед кем. Не случайно светлейший князь Меншиков "от души ненавидел его".

После смерти Петра I Павел Ягужинский в полной мере познал как взлеты, так и падения. Во время "заговора верховников" был даже обвинен в измене и арестован, но из кратковременного заточения вышел еще более могущественным. Он продолжал удерживать за собой пост генерал-прокурора, хотя теперь уже редко исполнял прокурорские обязанности. П.И. Ягужинский достиг чина Действительного тайного советника, был пожалован в сенаторы и обер-шталмейстеры. При императрице Анне Иоанновне стал графом и ее кабинет-министром. Высокая планка, заданная Петром I и Павлом Ягужинским при создании российской прокуратуры, выдерживалась в дальнейшем большинством генерал-прокуроров. Справедливости ради надо сказать, что многие генерал-прокуроры были не только выдающимися государственными деятелями, но и талантливыми людьми.

Гавриил Романович Державин.

Среди них, например, выдающийся русский поэт Гавриил Романович Державин. В связи с преобразованием государственного аппарата император Александр I 8 сентября 1802 года назначил Державина первым в истории России министром юстиции с одновременным выполнением функций генерал-прокурора. Еще задолго до этого назначения в 1780 году он написал свои знаменитые строфы "Властителям и судьям".

Ваш долг есть: сохранять законы,

На лица сильных не взирать,

Без помощи, без обороны

Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,

Несчастливым подать покров;

От сильных защищать бессильных,

исторгнуть бедных из оков.

В должности министра юстиции и генерал-прокурора Гавриил Державин прослужил один год и, как он сам писал, "держась сильно справедливости, не отступал от нее ни на черту, даже в годность самого императора". Вследствие этого Александр I довольно скоро охладел к нему, и отставка не заставила себя ждать. На прямой вопрос, за что его увольняют, император откровенно сказал: "Ты очень ревностно служишь". На это Гавриил Державин ответил: "А как так, государь, то я иначе служить не могу. Простите".

Дмитрий Николаевич Набоков.

Кстати, знаменитый писатель Владимир Набоков был внуком не менее знаменитого генерал-прокурора и министра юстиции Дмитрия Набокова, который занимал этот пост с 1878 по 1885 годы. Он считался истинным приверженцем судебных преобразований в России и одним из лучших знатоков Судебных уставов. Про него говорили, что это "не человек, а ходячий свод законов". Поэтому не без оснований считался "законником в полном смысле слова", хотя признавал не столько букву закона, сколько его дух и внутренний смысл. Дмитрий Николаевич любил повторять, что "если для всех граждан, то для Министра юстиции в особенности, закон, пока он существует и не отменен, должен быть свят".

История российских генерал-прокуроров закончилась в 1917 году. В ноябре 1917 года Советом народных комиссаров был принял Декрет о суде №1, согласно которому упразднялись существующие до Революции суды, институты судебных следователей и прокурорского надзора. Нескольких бывших царских министров юстиции и генерал-прокуроров Ивана Щегловитова, Александра Макарова и Николая Добровольского новые власти расстреляли. Так, Щегловитов был публично казнен во внесудебном порядке после объявления красного террора, 5 сентября 1918 года на территории Петровского парка. Как рассказывали очевидцы расстрела, бывший генерал-прокурор и убежденный монархист перед смертью держался мужественно и "не выказал никакого страха".

На протяжении 5 лет прокурорского надзора в молодой стране Советов не существовало, и только в мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято "Положение о прокурорском надзоре", учредившее Государственную прокуратуру в составе Народного комиссариата юстиции. В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного Суда СССР. Она получила право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.

20 июня 1933 года постановлением ЦИК и СНК СССР была учреждена Прокуратура Союза ССР. Она создавалась "в целях укрепления социалистической законности и должной охраны общественной собственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообщественных элементов". При этом прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена.

Прокурор СССР давал указания органам расследования, возбуждал уголовное преследование и поддерживал обвинение по делам, подсудным Верховному Суду СССР и судебным органам союзных республик. Надзор за законностью деятельности ОГПУ Прокурор СССР осуществлял непосредственно, для чего при нём состояла прокуратура по специальным делам.

Первым прокурором Союза ССР был назначен Иван Алексеевич Акулов, а его заместителем - Андрей Януарьевич Вышинский, который позже и сам займет высокую должность. Акулов был прокурором СССР до 1935 года. А уже в 1937 был приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционном военном заговоре. В 1954 году его посмертно реабилитировали...

В 1936 году после принятия Конституции ССР произошло окончательное выделение органов прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую централизованную систему. В марте 1946 года Верховный Совет СССР принимает Закон СССР "О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР". Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин.

Роман Андреевич Руденко.

Дольше всех - более 27 лет, Генеральную прокуратуру СССР с 1953 по 1981 год возглавлял Роман Андреевич Руденко. Именно Руденко выступал главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.

После распада СССР, в январе 1992 года был принят новый Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". В дальнейшем в Конституции России, принятой в 1993 году, в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры. В результате законодательных преобразований прокуратура России окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. За три столетия прокуратура вместе со всей страной прошла сложный и тернистый путь. Однако во все времена она оставалась тем оплотом державы, который обеспечивал порядок и стабильность. Защита прав граждан и интересов государства - вот те два основных направления, по которым сегодня выстраивается работа прокуроров. Ну и, конечно, задачи "Ока государева" тоже никто не отменял.

Кстати, сейчас в государственном центральном музее современной истории России открыт уникальный мультимедийный выставочный проект, посвященный 300-летию со дня образования органов прокуратуры. На выставке представлено более 320 уникальных экспонатов и материалов, в том числе материалы об убийстве царской семьи и письмо генпрокурора СССР Николая Трубина Александру Солженицыну.

Во время открытия экспозиции Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что летопись развития надзорного ведомства насчитывает бесчисленное количество уникальных событий. И многие из них нашли отражение в экспонатах уникальной выставки. Среди них - подлинные документы и материалы, связанные с деятельностью прокуроров, а также редкие предметы, в том числе оригинальные вышитые золотом мундиры генерал-прокуроров Российской империи середины XIX века. "Уверен, что такая содержательная экспозиция заинтересует широкий круг посетителей", - заявил глава российского надзорного ведомства.

В свою очередь глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что предстоящий юбилей - это не только ведомственный праздник и важная историческая дата, но и повод поблагодарить всех работников прокуратуры, стоящих на защите закона и отстаивающих права и свободы наших граждан. Он также напомнил, что история прокуратуры восходит к временам Петра Великого, который первым из правителей России использовал идею "общего блага", реализация которой предполагала искоренение коррупции. Серьезный импульс в развитие органов прокуратуры привнесли также реформы Александра II, когда по всей стране была создана единая система прокурорского надзора, а сама прокуратура получила функцию обеспечения государственного обвинения. Кроме того, Нарышкин напомнил об историческом Нюрнбергском процессе, где главный обвинитель от СССР вместе с зарубежными коллегами, представляющими страны антигитлеровской коалиции, смог подвести правовые итоги Второй мировой войны и рассказать всему миру о преступной сущности нацизма.

Выставка состоит из пяти тематических разделов. Они рассказывают о развитии прокуратуры в период Великих реформ, а также в "Эпоху потрясений": вступление России в Первую мировую войну и революционные события начала XX века. Здесь представлены материалы следственного дела об убийстве царской семьи. Кроме того, экспозиция отражает деятельность советской прокуратуры и процесс становления новой российской государственности после распада СССР.