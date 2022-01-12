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Три века российской прокуратуры

Три века российской прокуратуры

Текст: Иван Егоров
Триста лет назад - 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату "О должности Генерал-прокурора" была учреждена российская прокуратура.

"Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору", - говорилось в указе.

Спустя несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах. А 18 января Петр I назначил Павла Ивановича Ягужинского первым генерал-прокурором Сената. Представляя его сенаторам, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть".

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 года "О должности Генерал-прокурора": "И понеже сей чин - яко око наше и стряпчий о делах государственных".

Указ устанавливал основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Ягужинский довольно быстро занял ключевые позиции в государственных делах, играя, по существу, роль второго лица в империи после Петра I. По выражению русского историка В.О. Ключевского, генерал-прокурор становится "маховым колесом всего управления". Императора вполне удовлетворяла активная деятельность Ягужинского, и он во всем поддерживал его. Петр I не раз говорил своим приближенным: "Что осмотрит Павел, так верно, как будто я сам видел".

Павел Иванович Ягужинский.

По отзывам современников, Ягужинский был видный мужчина, с лицом неправильным, но выразительным и живым, со свободным обхождением, капризный и самолюбивый. Он был очень умен и деятелен. За один день Ягужинский делал столько, сколько другой не успевал за неделю. Мысли свои выражал без лести перед самыми высокими сановниками и вельможами, порицал их смело и свободно. Талантливый и ловкий, он не робел ни перед кем. Не случайно светлейший князь Меншиков "от души ненавидел его".

После смерти Петра I Павел Ягужинский в полной мере познал как взлеты, так и падения. Во время "заговора верховников" был даже обвинен в измене и арестован, но из кратковременного заточения вышел еще более могущественным. Он продолжал удерживать за собой пост генерал-прокурора, хотя теперь уже редко исполнял прокурорские обязанности. П.И. Ягужинский достиг чина Действительного тайного советника, был пожалован в сенаторы и обер-шталмейстеры. При императрице Анне Иоанновне стал графом и ее кабинет-министром. Высокая планка, заданная Петром I и Павлом Ягужинским при создании российской прокуратуры, выдерживалась в дальнейшем большинством генерал-прокуроров. Справедливости ради надо сказать, что многие генерал-прокуроры были не только выдающимися государственными деятелями, но и талантливыми людьми.

Гавриил Романович Державин.

Среди них, например, выдающийся русский поэт Гавриил Романович Державин. В связи с преобразованием государственного аппарата император Александр I 8 сентября 1802 года назначил Державина первым в истории России министром юстиции с одновременным выполнением функций генерал-прокурора. Еще задолго до этого назначения в 1780 году он написал свои знаменитые строфы "Властителям и судьям".

Ваш долг есть: сохранять законы,

На лица сильных не взирать,

Без помощи, без обороны

Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,

Несчастливым подать покров;

От сильных защищать бессильных,

исторгнуть бедных из оков.

В должности министра юстиции и генерал-прокурора Гавриил Державин прослужил один год и, как он сам писал, "держась сильно справедливости, не отступал от нее ни на черту, даже в годность самого императора". Вследствие этого Александр I довольно скоро охладел к нему, и отставка не заставила себя ждать. На прямой вопрос, за что его увольняют, император откровенно сказал: "Ты очень ревностно служишь". На это Гавриил Державин ответил: "А как так, государь, то я иначе служить не могу. Простите".

Дмитрий Николаевич Набоков.

Кстати, знаменитый писатель Владимир Набоков был внуком не менее знаменитого генерал-прокурора и министра юстиции Дмитрия Набокова, который занимал этот пост с 1878 по 1885 годы. Он считался истинным приверженцем судебных преобразований в России и одним из лучших знатоков Судебных уставов. Про него говорили, что это "не человек, а ходячий свод законов". Поэтому не без оснований считался "законником в полном смысле слова", хотя признавал не столько букву закона, сколько его дух и внутренний смысл. Дмитрий Николаевич любил повторять, что "если для всех граждан, то для Министра юстиции в особенности, закон, пока он существует и не отменен, должен быть свят".

История российских генерал-прокуроров закончилась в 1917 году. В ноябре 1917 года Советом народных комиссаров был принял Декрет о суде №1, согласно которому упразднялись существующие до Революции суды, институты судебных следователей и прокурорского надзора. Нескольких бывших царских министров юстиции и генерал-прокуроров Ивана Щегловитова, Александра Макарова и Николая Добровольского новые власти расстреляли. Так, Щегловитов был публично казнен во внесудебном порядке после объявления красного террора, 5 сентября 1918 года на территории Петровского парка. Как рассказывали очевидцы расстрела, бывший генерал-прокурор и убежденный монархист перед смертью держался мужественно и "не выказал никакого страха".

На протяжении 5 лет прокурорского надзора в молодой стране Советов не существовало, и только в мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято "Положение о прокурорском надзоре", учредившее Государственную прокуратуру в составе Народного комиссариата юстиции. В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного Суда СССР. Она получила право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.

20 июня 1933 года постановлением ЦИК и СНК СССР была учреждена Прокуратура Союза ССР. Она создавалась "в целях укрепления социалистической законности и должной охраны общественной собственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообщественных элементов". При этом прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена.

Прокурор СССР давал указания органам расследования, возбуждал уголовное преследование и поддерживал обвинение по делам, подсудным Верховному Суду СССР и судебным органам союзных республик. Надзор за законностью деятельности ОГПУ Прокурор СССР осуществлял непосредственно, для чего при нём состояла прокуратура по специальным делам.
Андрей Вышинский: Человек, пытавшийся арестовать Ленина

Первым прокурором Союза ССР был назначен Иван Алексеевич Акулов, а его заместителем - Андрей Януарьевич Вышинский, который позже и сам займет высокую должность. Акулов был прокурором СССР до 1935 года. А уже в 1937 был приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционном военном заговоре. В 1954 году его посмертно реабилитировали...

В 1936 году после принятия Конституции ССР произошло окончательное выделение органов прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую централизованную систему. В марте 1946 года Верховный Совет СССР принимает Закон СССР "О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР". Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин.

Роман Андреевич Руденко.

Дольше всех - более 27 лет, Генеральную прокуратуру СССР с 1953 по 1981 год возглавлял Роман Андреевич Руденко. Именно Руденко выступал главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.

После распада СССР, в январе 1992 года был принят новый Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". В дальнейшем в Конституции России, принятой в 1993 году, в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры. В результате законодательных преобразований прокуратура России окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. За три столетия прокуратура вместе со всей страной прошла сложный и тернистый путь. Однако во все времена она оставалась тем оплотом державы, который обеспечивал порядок и стабильность. Защита прав граждан и интересов государства - вот те два основных направления, по которым сегодня выстраивается работа прокуроров. Ну и, конечно, задачи "Ока государева" тоже никто не отменял.

Кстати, сейчас в государственном центральном музее современной истории России открыт уникальный мультимедийный выставочный проект, посвященный 300-летию со дня образования органов прокуратуры. На выставке представлено более 320 уникальных экспонатов и материалов, в том числе материалы об убийстве царской семьи и письмо генпрокурора СССР Николая Трубина Александру Солженицыну.

Во время открытия экспозиции Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что летопись развития надзорного ведомства насчитывает бесчисленное количество уникальных событий. И многие из них нашли отражение в экспонатах уникальной выставки. Среди них - подлинные документы и материалы, связанные с деятельностью прокуроров, а также редкие предметы, в том числе оригинальные вышитые золотом мундиры генерал-прокуроров Российской империи середины XIX века. "Уверен, что такая содержательная экспозиция заинтересует широкий круг посетителей", - заявил глава российского надзорного ведомства.

В свою очередь глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что предстоящий юбилей - это не только ведомственный праздник и важная историческая дата, но и повод поблагодарить всех работников прокуратуры, стоящих на защите закона и отстаивающих права и свободы наших граждан. Он также напомнил, что история прокуратуры восходит к временам Петра Великого, который первым из правителей России использовал идею "общего блага", реализация которой предполагала искоренение коррупции. Серьезный импульс в развитие органов прокуратуры привнесли также реформы Александра II, когда по всей стране была создана единая система прокурорского надзора, а сама прокуратура получила функцию обеспечения государственного обвинения. Кроме того, Нарышкин напомнил об историческом Нюрнбергском процессе, где главный обвинитель от СССР вместе с зарубежными коллегами, представляющими страны антигитлеровской коалиции, смог подвести правовые итоги Второй мировой войны и рассказать всему миру о преступной сущности нацизма.

Выставка состоит из пяти тематических разделов. Они рассказывают о развитии прокуратуры в период Великих реформ, а также в "Эпоху потрясений": вступление России в Первую мировую войну и революционные события начала XX века. Здесь представлены материалы следственного дела об убийстве царской семьи. Кроме того, экспозиция отражает деятельность советской прокуратуры и процесс становления новой российской государственности после распада СССР.

Виртуальный музей истории органов прокуратуры России. Фото: museum.genproc.gov.ru

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