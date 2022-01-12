27% британцев готовы потерять часть зарплаты, но не возвращаться в офис

Сорок процентов жителей Лондона согласны на сокращение зарплаты, если им разрешат постоянно работать удаленно.

Как показало исследование компании Hitachi Capital, всего в Британии на такой сценарий готовы пойти 27 процентов жителей. В среднем офисные работники согласны отдать за дистанционку восемь процентов своей зарплаты.

Примечательно, что к сокращению больше всего готовы те, кто получает меньше 40 тысяч фунтов в год. А из тех, у кого зарплата выше, на это согласны только 20 процентов. Рекордное количество думающих об уменьшении зарплаты в обмен на удаленку приходится на миллениалов (примерно 35 процентов).

На втором месте стоят те, кому за 55 (25 процентов). Однако сумма, от которой готовы отказаться эти возрастные группы, должна быть меньше их расходов на дорогу до работы. Для женщин толчком к переходу на дистанционный формат является возможность совмещать домашние и семейные дела. Для мужчин основной мотив - возможность проводить больше времени с семьей. Желающих отдать часть зарплаты в обмен на удаленку больше всего в Британии среди сотрудников СМИ и индустрии досуга. Меньше всего об этом думают те, кто работает в финансовой и юридической сферах.

А как у нас?

Никаких причин для сокращения зарплаты удаленным работникам российских компаний нет и быть не может - принятые ранее поправки в трудовое законодательство напрямую запрещают такую практику. Однако при найме новых сотрудников, которые заведомо будут трудиться из дома, им часто предлагают меньшие оклады, чем были у тех, кто изначально трудился офлайн, рассказали аналитики рынка труда. "То, что человек не ездит на работу, ест дома, а не в кафе, сокращая тем самым свои издержки, никак не делает плоды его работы менее ценными, - говорит директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Зарплату он получает именно за результат работы, а не за процесс. Поэтому и на уровень дохода работа на удаленке никак влиять не должна".