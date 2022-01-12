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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Старайтесь не играть в игры, правила которых придумали не вы сами, а кто-то другой.

Телец

Найти разумное объяснение поведению окружающих может оказаться безуспешным.

Близнецы

Вы смело можете заключать договоренности, которые в другое время по разным причинам были бы невозможными.

Рак

Если сложившаяся ситуация начнет казаться вам запутанной, лучше на время отложить поиски решения проблем.

Лев

Вы склонны выбирать неудачный путь решения сложных задач, хотя обстоятельства будут играть вам на руку.

Дева

Старайтесь не тешить себя иллюзиями и никому не позволяйте себя обманывать.

Весы

Вы будете видеть конечную цель пути и не станете задумываться о том, как окружающие отнесутся к тому, что вы будете и делать.

Скорпион

Успех любого дела будет сейчас зависеть от выбора не только правильной стратегии, но и мудрой тактики.

Стрелец

Чем больше сил вы потратите на конкретные дела, тем большую отдачу они вам принесут.

Козерог

Успех ваших предприятий будет зависеть от умения быстро находить альтернативные пути решения поставленных задач.

Водолей

Вы потратите много времени на попытки вновь взять препятствия, которые вы не преодолели с первого раза.

Рыбы

Вы не сможете избавиться от ощущения, что ваши решения намного хуже тех, которые за вас смог бы принять другой

Общество Ежедневник Гороскоп

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