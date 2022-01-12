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12.01.2022 11:05
Рубрика: В мире

Авиаперевозчики потребовали изменения правил совершения полетов в Европе

Текст: Иван Сысоев

Европейские авиаперевозчики требуют от ЕС пересмотреть правила совершения полетов в Европе. Авиакомпании хотят получить возможность дожидаться полного заполнения салона и не выполнять пустые рейсы, сообщает Euronews.

Фото: iStock
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Сейчас в соответствии с европейскими нормами авиакомпании должны использовать свои "слоты" в аэропортах не менее 50% времени, иначе они лишатся права выполнять эти рейсы. Из-за этого перевозчики зачастую вынуждены отправлять пустые или полупустые самолеты, которые уже прозвали "рейсами-призраками". Например, компания Lufthansa ожидает, что за эту зиму ей и ее дочерним подразделениям придется осуществить 18 тысяч "бессмысленных полетов", нужных только для сохранения "слотов"

При этом авиакомпании акцентируют внимание не только на собственных потерял от полупустых самолетов, но и на вопросах экологии. По их словам, "брюссельские правила наносят ущерб климату и являются полной противоположностью того, чего ЕС хочет достичь с помощью экологической программы".

Справедливым решением вопроса авиакомпании считают снижение уровня использования слотов с 50 до 30 процентов. Однако, в руководстве ЕС не согласны с таким мнением. "Сокращение потребительского спроса на авиаперевозки уже отражено в значительно сниженном уровне, который в допандемийный период составлял 80 процентов", - считает представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри. При этом в Брюсселе подчеркивают, что этой зимой совершено порядка 77 процентов полетов от допандемийного уровня, а влияние распространения коронавируса на авиаперевозки "уже не такое негативное, как раньше".

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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