Берлинале будет работать согласно новой концепции

Дирекция Берлинского кинофестиваля в среду разослала аккредитованным журналистам сообщение о новой концепции, только что принятой с учетом все еще бушующей в мире пандемии, а также последними решениями Федерального правительства и Сената города Берлина. Цель новых разработок - позволить фестивалю "решительно нести флаг культуры даже во времена пандемии. Главным приоритетом остается здоровье и безопасность зрителей на всех мероприятиях и строгое соблюдение действующих правил гигиены", говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с учетом требований 2G-plus, предусматривающих дополнительные требования к ношению медицинских масок и тестированию. Он начнется 10 февраля с торжественного открытия в Берлинале-паласте. В последующие дни вплоть до 16 февраля творческие группы фильмов лично представят свои картины публике и прессе на премьерах в кинозалах Берлинале. Состоятся пресс-конференции и фотосессии для отдельных фильмов. 15 февраля пройдет церемония вручения почетного Золотого медведя за вклад в киноискусство актрисе Изабель Юппер.

Вечером 16 февраля состоится церемония вручения фестивальных наград - Серебряных и Золотых медведей. С 17 по 20 февраля фильмы будут повторно показаны публике в кинозалах Берлинале.

Кроме столь заметного сокращения конкурсной части фестиваля, новая концепция предусматривает сокращение заполняемости кинозалов до 50 процентов. Красная дорожка в присутствии прессы не отменена, но число проходящих по ней участников съемочных групп будет сведено к минимуму. Все фуршеты и приемы отменяются. По словам художественных руководителей Берлинале Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриана, "мы сознаем вызовы, связанные с непредсказуемым развитием пандемии. Но при этом уверены, что культуре принадлежит фундаментальная роль в обществе, и мы не хотим упускать этот ее аспект, намереваясь обеспечить фестивальные показы для наших зрителей и кинематографистов мира. Согласно новой концепции, главное внимание будет уделено именно фильмам, а не традиционным праздничным элементам фестиваля, чтобы предоставить возможность смотреть кино, предельно сократив число личных контактов".

Все мероприятия Европейского Кинорынка, Berlinale Talents и World Cinema Fund переносятся онлайн и пройдут в интернете с 10 по 17 февраля. Это решение "было чрезвычайно трудным, - говорит директор Кинорынка Деннис Ру. - Острая потребность индустрии продаж в личных встречах отразилась в успешном бронировании выставочных площадей и числе полученных аккредитаций. Но интенсивность личных встреч в условиях пандемии невозможна, а цифровые варианты работы рынка уже доказали свою эффективность в прошлом году".

Таким образом, вместо обычных стендов рынка сотрудникам индустрии будут предложены презентации фильмов и проектов на стендах виртуальных. В работе рынка можно принимать участие, даже не покидая своих стран. Подробности своей программы Европейский кинорынок объявит в ближайшие дни.