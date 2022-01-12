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Рубрика: Культура

Берлинале откроет Франсуа Озон

Текст: Валерий Кичин
"Петер фон Кант" - новый фильм Франсуа Озона - откроет конкурс 72-го Берлинского международного кинофестиваля 10 февраля в зале Берлинале-паласта.
Фото: предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля Фото: предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля
Фото: предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля

Как объясняет художественный директор Берлинале Карло Шатриан, для церемонии открытия дирекция искала такой фильм, который мог бы "внести свет и жизнь в наши сумрачные будни". По его характеристике, это театрализованный тур-де-форс на темы самоизоляции, свободная интерпретация шедевра Райнера Вернера Фассбиндера "Горькие слезы Петры фон Кант" 1972 года, но фантазия Озона превратила Петру в Петера, кинорежиссера, его играет Дени Меноше. В этой фигуре Озон соединил не только мелодии оригинального фильма, но и черты Фассбиндера и даже элементы автопортрета. В фильме также снялись Изабель Аджани и Ханна Шигулла.

Фото: Валерий Кичин
Берлинале будет работать согласно новой концепции

Это будет шестой визит Франсуа Озона на Берлинале. В 1999 году он дебютировал там с фильмом "Капли дождя на раскаленных скалах". Двадцать лет назад получил Серебряного медведя" за актерский ансамбль музыкального фильма "Восемь женщин", - эта картина также будет показана на предстоящем Берлинале в ходе чествования актрисы Изабель Юппер. Еще одним Серебряным медведем режиссер был награжден два года назад за фильм "Милостью божьей" - основанную на документальных материалах злую сатиру на разгул педофилии в церковных палатах.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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